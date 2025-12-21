康熙問囚犯：四阿哥與十四阿哥誰適合當皇帝？囚犯輕吐三字：看皇孫

大陸中心／唐家興報導

四阿哥與十四阿哥的奪嫡之爭，讓康熙大為苦惱。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

康熙末年的「九子奪嫡」是中國歷史上最驚心動魄的權力遊戲。當時，高齡的康熙皇帝深陷廢太子的痛苦與選儲的糾結，面對性格迥異的四阿哥胤禛與十四阿哥胤禵，這位千古一帝也難以下定決心。然而，這場決定大清國運的傳位風暴，最後的關鍵轉折點，竟然落在一名稱為「囚犯」的布衣文人方苞身上。當時康熙密訪方苞，探尋繼承人選，方苞不敢直言，卻以一句感性且深謀遠慮的回答，讓康熙撥雲見日，也間接決定了未來大清朝兩百年的基業。

廢太子後的權力真空：康熙皇帝的選儲難題

康熙四十七年，十八阿哥胤祄病重，皇太子胤礽表現出的冷漠讓康熙徹底寒心，加上夜間窺視帳篷的疑雲，康熙憤而廢黜太子。此舉引發了年長皇子們的瘋狂爭奪，大阿哥與八阿哥相繼落馬，最後的目光落在了德妃所生的兩位親兄弟身上：沉穩內斂的四阿哥與戰功赫赫的十四阿哥。

兩位皇子各有所長，康熙猶豫不決，這才想到了當時因受《南山集》文字獄牽連、正在獄中服刑的學術大師-方苞。康熙愛其才學，特許他以「罪人之身」入宮擔任學術顧問。這場決定國運的對談，就在兩位智者的低語中展開。

看皇孫定國運：方苞的雷霆建議與深意

面對康熙「誰更適合當皇帝」的敏銳提問，方苞深知身為臣子議論儲君是大忌，他巧妙地迴避了對皇子個人的評價，而是感性地提醒康熙：挑選接班人不僅要看當代，更要看未來。他輕聲吐露了關鍵核心：「看皇孫」。

方苞認為，國家當時局勢已略顯疲軟，需要一位有「雷霆手段」的統治者來整飭吏治（指四阿哥胤禛），更重要的是，只有確保後代中有聰慧的皇孫，才能保證國家長治久安。這句話如雷貫耳，讓康熙想到了那位聰穎過人、深得他親自教養的皇孫-弘曆（未來的乾隆皇帝）。正是這份對「隔代接班人」的期許，讓天平向四阿哥傾斜。

四阿哥與十四阿哥的奪嫡之爭，方苞用一句話點醒康熙。（圖／翻攝自百度百科）

一代文豪方苞：從文字獄死囚到帝王師

方苞的傳奇不止於此。這位出生於文人之鄉安徽桐城的才子，天賦異稟，七歲讀史，十歲便精通經史子集。儘管仕途坎坷，甚至一度因捲入政治案面臨死刑，但他那份「文人風骨」始終未變。即使在陰暗的牢房中，他依然堅持寫作，完成了多部經學著作。

康熙赦免了他的罪行，將其留在身邊，方苞也回饋了最高品質的政治智慧。到了雍正與乾隆時期，方苞更是備受尊崇，不僅恢復了自由身，更成為桐城派散文的開創者。他的一生如同一部跌宕起伏的報導，從巔峰跌落谷底，又憑藉才華與堅韌，在歷史的轉捩點上留下了不可磨滅的一筆。

