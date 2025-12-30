《康熙》經典人物再見...曹西平猝逝家中 小S發聲了

資深藝人曹西平（四哥）昔日是《康熙來了》的固定班底之一。（圖／翻攝自微博）





資深藝人曹西平（四哥）在昨（29日）深夜10時被發現陳屍家中，享壽66歲。消息曝光後，演藝圈藝人悲痛不已，生前曾多次錄製《康熙來了》，讓小S也透過經紀人悲痛發聲。

面對曹西平驟逝，外界悲痛不已，許多藝人紛紛發聲表達悲痛，而身為《康熙來了》老班底的他，也讓陳漢典在IG限時動態寫下：「希望曹大哥一路好走，謝謝你帶給大家那麼精彩的演出。」而小S稍早透過經紀人表示：「會永遠記得他的獨特魅力。」

事實上，曹西平在《康熙來了》中曾感嘆過「資深藝人越來越少」，在節目中的亮眼表現令人印象深刻，而近年淡出演藝圈的他，也曾提及小S找他上過節目，不過他也開玩笑表示：「不要跟我扯關係就好，醜八怪醜死了，不要以為妳紅了我就不敢罵妳，醜死了。」



