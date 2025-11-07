《康熙》經典重現！林志玲「看小S走出來痛哭」：失去親人很煎熬

林志玲更首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」。（圖／文策院）





由文化內容策進院（文策院）舉辦的「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」，今年「TCCF PITCHING 提案大會」除了歐美機構參與設獎外，林志玲更首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，成為首位在「TCCF PITCHING 提案大會」設立專屬獎項的藝人。

林志玲親自發起「林志玲未來力量獎」，鎖定長片、動畫、紀錄片三類別，分別設置新台幣50萬元獎項，共計獎金150萬元，鼓勵聚焦「女性議題」的原創影視作品，邀請創作者用影像表現溫柔觀點，把愛與希望傳遞給世界；此次設獎不僅展現她對影視產業的投入，也呼應全球對女性創作與性別平等的高度關注。

林志玲透露私下有傳訊息替小S加油打氣。（圖／文策院）

談到「未來力量獎」的想法起點，林志玲分享一切全是源自於她身為母親的體會：「現在的小孩很多時間與YT相處，我對這些有時候會有點擔心，現在我們做的每一件事，它都是一個種子，可以延續到未來，給孩子們不一樣的改變。」也希望回饋社會、帶來正常的改變：「這次是藉由有創作力的電影人，透過他們的故事來實現。」

提及金鐘獎頒獎典禮上，小S（徐熙娣）、蔡康永合體重現《康熙來了》的經典畫面，林志玲哽咽的說，當時看到小S走出就忍不住哭了：「我完全無法停止的眼淚，失去親人的痛苦真的很煎熬，她很有勇氣站在舞台上，還盡可能將微笑帶給大家，失去親人有時候不一定能走出來。」

林志玲笑說，很懷念當年小S一直在《康熙來了》中與她「隔空對話」，直呼：「好甜蜜！」現在上網看到過往節目片段，與親友都會感到會心一笑很有趣，私下也有傳訊息跟小S打氣說加油。至於粉絲一直期待她重返幕前，林志玲直言自己沒有眷戀鎂光燈，如果要參加實境節目會與家庭長時間分開：「目前仍以家庭為主。」



