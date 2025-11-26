康科特攜手郵政醫院 拓展智慧骨科

【記者柯安聰台北報導】明基佳世達集團旗下康科特（6518）攜手合作夥伴郵政醫院，於醫療科技展共同展示智慧骨科。展現智慧醫療在臨床手術中的整合與應用成果。郵政醫院自導入電腦導航與智慧機器手臂系統以來，10年間已累積超過1500例臨床案例，依郵政醫院臨床經驗，相關技術可協助提升手術精準度，並有助於改善手術流程，讓人工關節置換手術真正做到「為每位病人量身訂製」。



康科特與郵政醫院共同參加明基佳世達集團在台灣醫療科技展的展區，於12月4日至12月7日在台北南港展覽館1館4樓展示電腦導航及智慧機器手臂手術系統，攤位編號M120，合力打造智慧醫療新未來。



隨著台灣邁入高齡化社會，根據衛福部報告指出，退化性關節炎是常見的老年退化疾病，國內膝關節退化盛行率約達15%。郵政醫院結合3D電腦斷層影像建立個人化關節模型，經郵政醫院統計，可協助醫師在手術中更有效掌握植入物正確角度及深度，使軟組織損傷盡可能降低，術後疼痛與術後感受改善情形依個案而異，整體滿意度超過95%。







圖:康科特攜手郵政醫院拓展智慧骨科，透過智慧機器手臂輔助，術前完成3D模擬，圖為郵政醫院院長陳健煜



郵政醫院院長陳健煜指出，骨科手術的目標不僅是更換關節，更在於恢復患者自然穩定的行走能力。透過智慧機器手臂輔助，醫師可於術前完成3D模擬、尺寸預測與擺位規劃，手術中再依據即時影像進行微調，降低傳統手工操作可能造成的人為誤差。



康科特董事長劉靜怡表示，康科特專注於醫院管理顧問、醫療設備租賃及藥品衛耗材整合供應，並持續深化智慧醫療在醫療院所的應用，協助醫療機構以更靈活的方式導入智慧科技，使更多病患能受惠於更精準與先進的醫療技術。



郵政醫院位於台北中正區，自2016年率先導入智慧機器手臂關節置換系統，成為國內骨科應用先進科技手術的先行者。透過智慧機器手臂關節置換系統輔助，使醫師經驗與科技完美結合，協助提升手術操作穩定性，相關臨床表現依個案狀況不同而異。



康科特將於12月6日週六上午11:00至11:25在台灣醫療科技展明基佳世達M120展區，與合作夥伴郵政醫院共同舉辦講座「AI在人工關節的最新趨勢」，特別邀請郵政醫院院長陳健煜，深入探討AI在人工關節領域的最新應用與發展趨勢。透過專家分享，讓民眾更全面了解人工關節置換的先進技術與未來方向。（自立電子報2025/11/26）