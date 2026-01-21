康舒：AI業務占比今年拚3成 擬深化CSP合作

（中央社記者吳家豪台北21日電）電子代工廠金寶集團今天舉辦尾牙旺年會，旗下電源廠康舒董事長許介立表示，康舒人工智慧（AI）業務占比去年約20%，今年目標提升至30%，將與合適的雲端服務供應商（CSP）深化合作。

康舒今天發表為AI資料中心設計的1MW HVDC（高壓直流）電源系統解決方案，鎖定新一代GPU（繪圖處理器）電力革命下的高功耗需求，透過集團資源的深度整合，結合康舒的電力研發技術及金寶遍布全球的製造能力。

廣告 廣告

康舒2023年透過子公司以新台幣153億元現金收購ABB旗下電源轉換事業部門，之後更名為OmniOn Power。許介立表示，當初併購是因為OmniOn Power獲利率和產品較好，2026年在電信領域有望持續成長，更大的成長會是與CSP合作，康舒已有產品切入CSP供應鏈，預估今年資料中心業績會有2到3倍成長。

許介立分析，目前美國電力供應不穩定，CSP積極尋找供電解決方案，市場需求巨大，單一電力公司難以滿足供電需求。

他也看好燃料電池業務未來數年將呈現倍數成長，過去主要客戶偏好在台灣生產，康舒淡水新大樓與舊廠整修後可擴充產線。然而因為需求龐大，康舒正評估由泰金寶在墨西哥及美國聖地牙哥的工廠共同支援生產，未來2到3年需求可望持續成長。（編輯：林家嫻）1150121