康舒5月營收創同期新高 資料中心、燃料電池訂單續發威

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圖為康舒董事長暨總經理許介立。

康舒5月營收以29.4億元創下同期新高，年增26.19％、月減6.73％，累積前5月營收為146.72億元，為2022年以來同期新高。

康舒去年下半年以來持續受惠於為燃料電池大廠Bloom Energy代工、基地台通訊電源，以及百分之百轉投資子公司OmniOn的伺服器用直流電轉換模組出貨，單月營收雖然僅維持在合併OmniOn後的水準，但獲利明顯好轉。

康舒表示，消費用電源5月份營收佔比11％，與去年同期相比減少，主要減少為PC電源產品。企業用電源5月份營收佔比 51％，與去年同期相比成長，主要增加為燃料電池、智慧電網、美國市場資料中心等電源產品。電信電源5月份營收佔比 31％，較去年同期成長。新事業5月份營收佔比 4％，較去年同期成長。％金屬沖壓5月份營收佔 3%，較去年同期減少。

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