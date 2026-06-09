康茵茵被導演點名「30綠茶」 鍾欣凌加碼爆最懂「女生之間的耍賤」

【緯來新聞網】延續舞台劇《會演是英雄》三年巡演、累積6萬人次口碑的熱潮，全新續作《會演是英雄2》之《英雄所賤略同—Hero Emotion》（簡稱《英雄所賤略同》）將於7月底在台北迎來首演。該劇由曾國城、唐從聖、鍾欣凌與康茵茵共同主演，目前台北場票券已僅剩不到千張。隨著首演步伐逼近，主演鍾欣凌與康茵茵兩位「女英雄」也首度分享排練心情，異口同聲坦言因為內容不斷翻新，現在其實感到「挫咧等」。

《英雄所賤略同》曾國城（上）、唐從聖（下）、鍾欣凌（左）和康茵茵4人湊在一起火花四射。（圖／英雄會文創提供）

廣告 廣告

身兼編劇、導演與演員的唐從聖，特別為搭檔們的「賤學」風格下了精準註解。他認為曾國城屬於「節奏最賤」，一秒變臉便能逗笑全場；鍾欣凌則是「可愛的賤」，能瞬間在慈母與少女等角色間切換；而康茵茵則帶有「天然呆的賤」，他打趣形容其特質是「30綠茶、40白甜、30天然傻氣」。鍾欣凌對此也加碼爆料，直指康茵茵最懂「女生之間的耍賤」，表面看似傻白甜，私下其實非常聰明。



對於四人的首度排練合作，康茵茵形容這個過程就像在共同製作一個大蛋糕：「從哥（唐從聖）把戚風蛋糕烤好，城城哥（曾國城）負責放水果跟布丁，欣凌姐抹上奶油，我則負責最後的漂亮裝飾。」她大讚鍾欣凌是劇中的「奶油靈魂」。她也笑稱，排練時大家集思廣益，每天都有新笑點長出來，讓她一度擔心最後舞台劇會因為太好笑而演滿六個小時。同時，康茵茵也忍不住吐槽編劇唐從聖「真的太賤了」，竟然在劇本中把歷史名人孔子與諸葛亮都寫成了詐騙集團。

唐從聖（右）和鍾欣凌從學生時期至今維持好交情，兩人再度合作令人期待。（圖／英雄會文創提供）

有趣的是，日前康茵茵在接受訪問時，因外型神韻被路人誤認為近期爆紅韓劇《我的王室死對頭》的演員林知衍，當該路人得知她正在宣傳新舞台劇後，隨即興奮表示要叫老公買票支持。該劇於udn售票網購票。

更多緯來新聞網報導

海產捐75肝臟救父後現身 揭術後一度出現排斥「積極復健中」

金曲慶功／TRASH熬10年終獲獎 「包夜店開香檳」流局