康裕成率團訪紐約取經 借鏡城市外交與運動經濟為高雄尋找國際新定位

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高雄市議會議長康裕成率領美國城市參訪團完成波特蘭玫瑰花節交流行程後，轉赴紐約展開城市參訪。9日上午，訪團特別搭乘擁有百年歷史的紐約地鐵前往駐紐約台北經濟文化辦事處拜會，由副處長張麗賢代表接待。雙方就城市外交、僑務服務、國際交流及地方城市合作等議題深入交換意見，並透過實地體驗紐約公共運輸系統，進一步了解國際大都會的治理經驗。

張麗賢表示，紐約不僅是全球金融中心，更因聯合國總部設於此地，使駐處肩負推動台灣國際參與的重要使命。目前大紐約地區約有15萬名台僑，許多僑務與交流工作仰賴僑胞長期支持，展現海外台灣人互助合作的凝聚力。她也分享駐處推動台美地方政府及民間團體交流的經驗，包括高雄與美國橘郡締結姊妹市，以及即將於7月26日在大都會球場舉辦的「台灣日」活動，希望透過文化與體育交流提升台灣國際能見度，讓更多國際友人認識台灣。

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↑圖說：參訪團特別搭乘擁有百年歷史的紐約地鐵前往駐紐約台北經濟文化辦事處，體驗紐約公共運輸系統運作。（圖片來源：高雄市議會提供）

康裕成感謝張麗賢於訪團抵達紐約時親赴機場接機，並安排早茶交流活動。她特別準備來自台灣的蜜餞贈送駐處同仁，向長年駐守海外的外交夥伴表達敬意。康裕成表示，高雄近年積極推動城市外交與國際合作，未來也期待借重駐處累積的人脈與經驗，協助高雄拓展更多實質交流機會，深化與世界城市的連結。

張麗賢並向訪團介紹駐紐約辦事處館舍歷史與功能。館舍位於曼哈頓中城區，鄰近政治、金融與藝術核心地帶，被譽為台灣在紐約的重要「國門」。訪團對駐處肩負僑務服務、國際交流及公共外交等多重任務深感興趣，也對其在國際城市核心區所展現的象徵意義留下深刻印象。

館舍大廳內展示由台灣藝術家林明弘受外交部及文化部委託創作的公共藝術作品《島嶼生活（Island Life）》，以台灣傳統花布元素呈現鮮明文化特色。康裕成表示，作品巧妙將台灣文化帶入世界文化之都紐約，讓外交空間成為文化交流的重要平台，也讓來自世界各地的訪客看見台灣故事。

↑圖說：紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢代表接待參訪團，並介紹駐紐約辦事處館舍歷史與功能。（圖片來源：高雄市議會提供）

結束拜會後，訪團前往紐約公共圖書館參訪。今年適逢美國獨立250週年及六月驕傲月，館舍外牆同時懸掛象徵美國建國精神的國旗及象徵多元平權的彩虹旗。街頭隨處可見相關活動與遊行隊伍，展現紐約兼容並蓄、多元共融的城市文化。康裕成表示，一座偉大的城市不僅擁有繁榮經濟與完善建設，更重要的是尊重差異與包容多元，讓每個人都能在城市中找到歸屬感。

在拜會前一天，訪團也走訪麥迪遜花園廣場、Vessel、高架公園、漂浮公園及雀兒喜市場等紐約知名地標，並登上帝國大廈俯瞰曼哈頓日落與夜景。康裕成指出，紐約在城市更新過程中成功兼顧歷史保存、公共空間營造與文化創意發展，讓城市進步不僅體現在硬體建設，更保有市民生活溫度，與高雄近年推動港灣轉型及亞洲新灣區建設理念相當契合。

↑圖說：今年適逢美國獨立250週年及六月驕傲月，美國街頭滿佈彩虹旗。（圖片來源：高雄市議會提供）

值得一提的是，訪團抵達紐約期間，適逢紐約尼克隊睽違27年重返NBA總冠軍賽，整座城市瀰漫濃厚的籃球熱潮。位於下榻飯店附近的麥迪遜花園廣場舉行主場賽事，吸引大批球迷湧入觀賽。當晚訪團成員也一同觀看NBA總冠軍賽第三戰轉播，親身感受職業運動帶來的城市凝聚力與榮耀感。

康裕成表示，國際級運動賽事不僅能展現城市活力，更能帶動觀光經濟、提升城市品牌形象，並強化市民對城市的認同感。高雄近年透過舉辦國際體育賽事及大型演唱會活動，逐步建立獨具特色的城市品牌。此次紐約行除了深化城市外交交流，也讓訪團更深刻體會運動、文化與城市發展之間的緊密關係，期盼將世界級城市經驗帶回高雄，為港都打造更具國際競爭力與城市魅力的新座標。

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