康裕成臨時會前夕走訪三校 實地爭取經費優化教學環境

議長康裕成心繫校園建設，利用開會前的空檔，率隊前往民族國中、正興國中及民族國小進行現地視察。（高雄市議會提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議長康裕成八日強調，只有親自走進校園，才能聽見師生最真實的需求，自當全力協助學校爭取後續工程經費，展現議會對提升教育品質的決心與行政效率。

高雄市議會即將召開臨時會審查預算，康裕成心繫校園建設，利用開會前的空檔，率隊前往民族國中、正興國中及民族國小進行現地視察。

議長康裕成在校方人員陪同下視察校園，走訪校園環境、建設，並聽取校方反映。（高雄市議會提供）

首站來到民族國中，康議長視察五樓會議室整修工程，主體工程仍有約五百六十九萬元的資金缺口。康議長在聽取校長說明後當場承諾，將協助學校向市府爭取剩餘經費，目標在今年畢業典禮前全數完工，讓這屆畢業生能使用嶄新的場地，留下美好的校園回憶。

廣告 廣告

康議長隨後轉往正興國中，視察六樓大禮堂改善工程及Liber綠博館圖書館。康議長指出，舒適的環境能顯著提升學習成就，而圖書館充滿書香與美學的空間營造，更能激發學生的閱讀興趣，議會將持續支持這類軟硬體兼顧的改善計畫。

康裕成指出，工欲善其事，必先利其器，提醒相關單位需注意硬體配套的同步升級。（高雄市議會提供）

最後一站來到民族國小，康議長先是關心校門口電動鐵門更新後的安全性，隨後重點視察智慧教室建置情形。在李昆澤立委、康議長及何權峰議員的共同爭取下，學校已獲補助更新十四間教室的大型觸控螢幕。

康議長指出：「工欲善其事，必先利其器。螢幕更新了，但若電腦主機老舊跑不動也不行。」她透過實地走訪發現細節問題，要求相關單位需注意硬體配套的同步升級。