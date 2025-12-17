康軒、南一都受害！近年最大「盜版教材案」補教師涉案

補教師一家三口販售盜版題庫，侵權市值逾180億。（圖／TVBS）

近年來台灣爆發史上規模最大的盜版教材案件，一個補教業者家族涉嫌侵權金額高達180億元。警方調查發現，這個由侯姓補習班老師為首的一家三口，在三年多時間內複印和燒錄出版社題庫並進行販售，總計賣出近9000份。盜版範圍廣泛，從國小到高中各級題庫都有，受害的出版社包括康軒、南一、翰林等知名品牌。此案不僅揭露了教育資源被非法複製的嚴重性，也反映出知識產權保護的重要性。

警方突擊搜查嫌犯親友住所，發現牆上擺滿分類整齊的考卷，還有成堆的光碟和用於製作盜版教材的影印機與燒錄機。這些看似專業的補教教材，實際上全是未經授權複製的盜版試卷。嫌犯取得出版社正版教材後，將其複印成紙本或拷貝成光碟在電商平台上銷售，三年多來至少有8800筆交易紀錄。調查顯示，這個盜版集團由侯姓一家人操作，包括父親和一對姊弟。主要嫌犯是一名30歲的現職補教人員，主要在雙北地區活動。他們還僱用4名員工整理大量盜版考卷、題目和排版，只支付最低時薪。警方在搜索中發現約1800多片用奇異筆標記的盜版光碟，以及20多箱手寫封面的紙本教材，一眼就能看出不是正版產品。

從111年開始至今年3月，嫌犯在電商平台銷售盜版教材，非法獲利超過1500萬元。這些行為已違反著作權法，至少有9間知名出版社包括康軒、翰林、南一等已經報警提告。這些被盜版的試題並非隨處可得的資料，而是出版社經過精心整理歷年考題後的心血結晶，通常以每份8000元至10000元的價格提供買家使用一年。中華民國補習教育協會理事長劉益和表示，每年的出題方式和趨勢都會有所不同，特別是現在強調素養題，許多出題必須與生活和閱讀做連結。因此，出版社需要投入大量時間和龐大團隊才能建構符合課程的題型和題庫。令人震驚的是，這名侯姓老師目前仍在教育界工作，可能還有許多補習班或出版社尚未意識到自己是受害者。盜版者只需幾分鐘就能將別人的心血據為己有並從中牟利，這種行為不僅侵犯了智慧財產權，也嚴重損害了教育產業的創新和發展。

