康那香贈生理用品及物資 照顧南市弱勢

▲南市社會局感謝康那香企業今年再度捐贈生理用品及民生物資，攜手市府關懷弱勢，共同消弭月經貧窮。（記者李嘉祥攝）

響應臺南市「照顧弱勢優先」及性別平等政策，康那香企業今年再度捐贈衛生棉等民生物資予南市社會局服務的弱勢家戶及實物愛心銀行，展現企業深耕在地，關懷社會精神；社會局也回贈感謝狀，肯定企業無私回饋，讓愛的暖流持續蔓延。

市長黃偉哲感謝康那香企業響應市府消弭月經貧窮政策多次捐贈生理用品，包括一一零年響應臺南市「登月計畫」捐贈逾一千四百包衛生棉給弱勢家庭女性及偏鄉女學生、一一三年捐贈六十箱生理用品，今年再度捐贈逾一千二百包生理用品及一千二百份民生物資，長期以實際行動展現社會責任與關懷弱勢，與市府攜手破除月經污名、消弭月經貧窮，讓更多女性獲得尊嚴與健康照顧。

社會局長郭乃文指出，市府發送弱勢家庭物資多來自企業及團體等社會善心人士所捐贈，女性生理用品為日常生活基本必需品，但部分經濟弱勢或偏鄉地區女性因資源匱乏，常面臨「月經貧窮」困境，無法穩定取得安全、衛生的用品；社會局自一一零年起媒合民間單位捐助各式生理用品，為女性提供實質幫助，也關懷其健康及心理需求，避免陷入「月經貧窮」惡性循環。

郭乃文局長也進一步說明社會局自一零八年起推動設置南市實物愛心銀行，迄今已建置五處委辦實體店面、十五處合作實體店面及十八處實物分站，社工依服務的弱勢或遭急難家戶個別需求提供即時適切的民生物資及多元化關懷服務，除感謝各界熱心捐輸支持，也號召企業、團體、善心人士加入助人行列。