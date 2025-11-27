康雅嵐突失聲陳凱倫合唱救場

66歲康雅嵐曾唱紅〈杜鵑花開時〉等夯曲，出道時外型亮眼，被封「大眼歌后」，當年是勞軍活動、宣慰僑胞等各大表演爭相邀約紅星，她近年已半退休，有空檔時則熱情參與公益活動獻愛。她日前跟陳凱倫、馬妞等人出席公益演出，同台飆唱鳳飛飛經典歌曲〈楓葉情〉，豈料康雅嵐唱到一半突然失聲，陳凱倫、馬妞下秒默契合唱，感動全場，康雅嵐最後忍不住淚崩，引來許多好友關心。

談到近來身體狀況，康雅嵐透露前陣子感冒、支氣管發炎才導致失聲，正巧在公益活動前3天發現唱不出聲音，隨即在家休養，卻到活動當天聲音也尚未完全恢復，不過她堅持到現場跟大家互動，看到坐滿上百名民眾送上熱情掌聲，給了她滿滿能量，最後還唱到激動爆哭，「我還能唱的時候，我應該多去看看一些還記得我的好朋友、老人家們。」

她過去飽受「類風濕性關節炎」之苦長達20年，這幾年定期去做健檢，醫生告知「有雷同（病況），但好像又沒有」，讓她開心說，「我還是沒有重病患卡，真的是不藥而癒，連三高都沒有」，隨後透露摯愛的弟弟6月時因為肺腺癌病逝，至今仍在失去至親的悲痛中，她有感而發：「年紀逐漸大了，可能身體開始會有健康問題，我都會正向面對，謝謝大家給我的鼓勵。」

她跟陳凱倫相識40年，私下擁好交情，日前陳凱倫舉辦3場公益演唱會，她收到邀約一口答應力挺。陳凱倫2022年罹患扁桃腺癌經過手術及口服化療藥半年後，調養的相當不錯，抗癌成功的陳凱倫目前活耀於主持、公益活動等，希望用自身的故事幫助更多癌友度過難關。