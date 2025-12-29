庸俗救星挑戰「大魔王等級」經典 團長遇車禍打亂行程不放棄

庸俗救星團長羅皓宇（左）在病榻上完成編曲。滾石音樂提供

由滾石唱片推出的音樂企劃《滾石撞樂隊 2》，陸續釋出13首改編作品，成功在網路掀起「老歌新唱」的世代討論熱潮。企劃告一段落後，官方於LINE TODAY發起票選活動，吸引近3萬名樂迷熱情參與，選出心目中最具代表性的改編作。

《滾石撞樂隊 2》選曲橫跨滾石唱片的重要歷史節點，從李宗盛打造、創下百萬銷量紀錄的華語經典〈夢醒時分〉，到新台語歌運動里程碑〈情字這條路〉，讓華語與台語的情感記憶在當代聲響中再次被聽見。音樂企劃再推新篇章，由庸俗救星與百合花接力改編兩首重量級作品，展開跨世代的音樂對話。

李宗盛打造經典成為翻唱大魔王

庸俗救星挑戰被樂迷視為「大魔王等級」的〈夢醒時分〉。這首歌收錄於陳淑樺1989年專輯《跟你說，聽你說》，不僅創下台灣華語流行音樂史上首張正式突破百萬銷量的紀錄，也奠定陳淑樺「都會女子心聲代言人」的地位。歌曲由李宗盛一手包辦詞、曲與製作，以第三人稱視角書寫情感勸說，在當年極具前衛性。

庸俗救星表示，選曲靈感來自父母的青春記憶，希望以當代情感視角重新詮釋，透過舞動感編曲，陪伴聽眾走過情傷。值得一提的是，團長兼貝斯手羅晧宇在製作期間遭遇車禍，仍將設備搬上病床完成作品，直言「能持續創作本身就是一件幸福的事」。

百合花重新改編〈情字這條路〉。滾石唱片提供

另一首改編作品〈情字這條路〉則由百合花重新演繹。原曲由潘越雲於1988年發行，是台灣「新台語歌運動」的重要代表作，同名專輯更是滾石唱片首張台語專輯，具有劃時代意義。百合花以敘事感十足的編曲、瀟灑唱腔與活躍貝斯線條，重新鋪陳情感起伏，團員形容像帶著聽眾搭上一列顛簸卻真實的感情列車。



