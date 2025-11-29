庹宗華昔跳直升機沒替身！ 憶顧寶明拍爆破戲「汽油濺全身」超驚險

藝人庹宗華近日與陸小芬、Darren邱凱偉、方志友一同參與旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》。談到工作幕後秘辛，庹宗華分享過去在基隆表演時，曾被巨型海象追著跑，讓他嚇得直接逃離現場；另外還有從直升機跳下過、更從7樓吊鋼絲跳下樓的經歷。他也提到多年前拍爆破畫面，不像現在是用後製或噴氣，「是認真地放炸藥在現場爆破、亂炸」，稱有次跟顧寶明合作，「他拍一個畫面是汽油桶在他身旁爆破，但因為汽油沒點燃，反而飛到寶哥身上，導致汽油撒的他全身都是，寶哥也表示有點後怕。」所幸最終平安完成拍攝。

庹宗華（右2）近日與Darren邱凱偉、陸小芬、方志友隨節目《花甲少年趣旅行》至台中旅遊。（圖／東森綜合台提供）

庹宗華分享過去工作跳過直升機、被海象追，羨慕庹宗康主持綜藝節目能夠吃香喝辣。（圖／東森綜合台提供）

對於和庹宗華相隔近40年後於《花甲少年趣旅行》合體工作，陸小芬感性表示，看見庹宗華閱歷豐富的智慧：「與他相處收穫很多，他帶我到另一種自己無法克服的境界，給我滿滿的力量。」庹宗華也坦言多年後再見陸小芬感到無比溫暖：「小芬姐把自己提升到這麼好的位置，卻依然保持著當初真誠且溫暖的心，完全沒有任何架子。」

話鋒一轉，庹宗華更在享用美食時脫口說：「錄綜藝節目就是可以一直吃美食，拍戲真的好辛苦！好羨慕我弟（庹宗康）還可以出國，我什麼時候也可以主持一個綜藝節目？」逗樂全場。

陸小芬與庹宗華相隔近40年再度合體工作。（圖／東森綜合台提供）

Darren則分享與方志友曾合作拍戲，稱讚她有驚人的耐力與意志力，「她沒有克服不了的難關，對前輩們又體貼照顧，實在精神可嘉。」方志友則笑說，和Darren錄製《花甲》總是能感到放鬆，「他不僅是超幽默大師，什麼梗都接得下去！」

談到與影后陸小芬朝夕相處的感想，Darren表示：「我是看著小芬姐的電視作品長大的，能和女神一起在節目裡渡過各種難關，感覺她就像媽媽一樣溫暖。」方志友則形容陸小芬有著天真爛漫又真誠的內心，「跟她同行很開心。」至於對庹宗華相處下來的感想，方志友則說：「庹哥對我來說是很神聖的象徵，過去只在錄製節目碰過幾次，覺得他是遙不可及的班長，這次相處感覺就像爸爸一樣呵護我，非常感動。」

陸小芬羞曝豔遇的經驗。（圖／東森綜合台提供）

旅行途中，聊到有沒有豔遇的經驗？陸小芬秒答「有」，還笑稱對方是「小狼狗」還是位日本人，但後續因各奔東西、沒有交集而不了了之：「沒有特別傷心，因為根本沒有動心。」

方志友則自曝年輕時到英國期待豔遇，還準備了性感裝扮，卻沒想到一到英國就長了針眼，讓她哭喊：「老天爺不讓我好好豔遇！」自認是吃貨的她更笑說：「如果不是當藝人的話，我一定會超過1百公斤！」接著分享以前到澎湖拍戲，自己吃完超大碗海鮮粥，還接續吃完3大盒黑糖糕，到達人生體重巔峰60公斤：「那時候跟李運慶拍戲，第一場戲是我要跳到他的背上讓他背我，我還記得我跳上去時，他情不自禁地發出用力扛下的聲音，我對他很不好意思。」

方志友分享曾在參加金鐘獎頒獎典禮前骨裂。（圖／東森綜合台提供）

此外，一行人玩起「我有你沒有」遊戲時，方志友自爆在2024年10月金鐘獎前兩天意外骨裂，稱事發當下剛試完禮服，開心地走出造型工作室，沒想到一轉身，腳板竟撞到樓梯尖銳處，就直接造成骨裂，讓她後續坐著電動輪椅出席典禮跟到北歐旅遊，笑說連醫生都說她「偏衰」。

