庹宗華自爆跳過直升機、被海象追！羨慕弟弟主持吃香喝辣
東森綜合台跨世代明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》29日晚間8點將播出全新「台中之旅」，由花甲藝人陸小芬、庹宗華，攜手少年藝人Darren邱凱偉、方志友擦出意想不到的火花。陸小芬與庹宗華再續前緣，方志友自曝金鐘獎前夕離奇骨裂，讓這趟旅程充滿驚喜與爆笑。
陸小芬與庹宗華相隔近40年後於《花甲少年趣旅行》再度合體，陸小芬感性表示，看見庹宗華閱歷豐富的智慧：「與他相處收穫很多，他帶我到另一種自己無法克服的境界，給我滿滿的力量。」庹宗華也驚喜地說，多年後再見陸小芬感到無比溫暖：「小芬姐把自己提升到這麼好的位置，卻依然保持著當初真誠且溫暖的心，完全沒有任何架子。」話鋒一轉，庹宗華更在享用美食時脫口說：「錄綜藝節目就是可以一直吃美食，拍戲真的好辛苦！好羨慕我弟（庹宗康）還可以出國，我什麼時候也可以主持一個綜藝節目？」突如其來的「敲碗」，立刻引發現場鼓譟，逼迫製作單位開新節目。
Darren邱凱偉則分享與方志友曾合作拍戲，稱讚她有驚人的耐力與意志力，「她沒有克服不了的難關，對前輩們又體貼照顧，實在精神可嘉。」方志友則笑說，和Darren哥錄製《花甲》總是能感到放鬆，「他不僅是超幽默大師，什麼梗都接得下去！」談到與影后陸小芬朝夕相處的感想，Darren邱凱偉表示：「我是看著小芬姐的電視作品長大的，能和女神一起在節目裡渡過各種難關，感覺她就像媽媽一樣溫暖。」方志友則形容陸小芬有著天真爛漫又真誠的內心，「跟她同行很開心。」至於對庹宗華相處下來的感想，方志友則說：「庹哥對我來說是很神聖的象徵，過去只在錄製節目碰過幾次，覺得他是遙不可及的班長，這次相處感覺就像爸爸一樣呵護我，非常感動。」
旅行途中，聊到有沒有豔遇的經驗？陸小芬秒答「有」，還笑稱對方是「小狼狗」還是位日本人，但後續因各奔東西、沒有交集而不了了之：「沒有特別傷心，因為根本沒有動心。」方志友則自曝年輕時到英國期待豔遇，還準備了性感裝扮，卻沒想到一到英國就長了針眼，讓她哭喊：「老天爺不讓我好好豔遇！」自認是吃貨的她更笑說：「如果不是當藝人的話，我一定會超過一百公斤！」並分享以前到澎湖拍戲，自己吃完超大碗海鮮粥，還接續嗑完三大盒黑糖糕，到達人生體重巔峰60公斤。她還搞笑爆料：「那時候跟李運慶拍戲，第一場戲是我要跳到他的背上讓他背我，我還記得我跳上去時，他情不自禁地發出用力扛下的聲音，我對他很不好意思。」
一行人玩起「我有你沒有」遊戲，方志友自爆在金鐘獎前兩天意外骨裂。她透露，事發當下剛試完禮服，開心地走出造型工作室，結果一個轉身，腳板竟撞到樓梯尖銳處，直接造成骨裂，恰巧兩天後就是金鐘獎，再過兩天又要去北歐渡假，讓她坐著電動輪椅出席典禮跟渡假，連醫生都說她「偏衰」。
庹宗華則分享自己過去在基隆表演時，曾被巨型海象追著跑的驚險經驗，讓他嚇得直接逃離現場，另外還有從直升機跳下過、更從7樓吊威亞跳樓的經歷，此外也聊到多年前拍爆破畫面，不像現在是用後製或噴氣，是認真地放炸藥在現場爆破、亂炸，記得一次跟寶哥（顧寶明）合作，他拍一個畫面是汽油桶在他身旁爆破，但因為汽油沒點燃，反而飛到寶哥身上，導致汽油撒的他全身都是，寶哥也表示有點後怕。」
