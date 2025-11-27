庹宗華遇「汽油桶爆破」目睹油濺全身 突喊羨慕弟弟庹宗康

〔記者林欣穎／台北報導〕陸小芬、庹宗華攜手「Darren」邱凱偉、方志友錄製《花甲少年趣旅行》展開台中之旅，四人擦出意想不到的火花。陸小芬與庹宗華再續前緣，方志友自曝金鐘獎前夕離奇骨裂，讓這趟旅程充滿驚喜與爆笑。

陸小芬與庹宗華，相隔近40年後於《花甲少年趣旅行》再度合體，陸小芬感性表示，看見庹宗華閱歷豐富的智慧：「與他相處收穫很多，他帶我到另一種自己無法克服的境界，給我滿滿的力量。」

庹宗華也驚喜地說，多年後再見陸小芬感到無比溫暖：「小芬姐把自己提升到這麼好的位置，卻依然保持著當初真誠且溫暖的心，完全沒有任何架子。」話鋒一轉，庹宗華更在享用美食時脫口說：「錄綜藝節目就是可以一直吃美食，拍戲真的好辛苦！好羨慕我弟(庹宗康)還可以出國，我什麼時候也可以主持一個綜藝節目？」

Darren邱凱偉則分享與方志友曾合作拍戲，稱讚她有驚人的耐力與意志力，「她沒有克服不了的難關，對前輩們又體貼照顧，實在精神可嘉。」方志友則笑說，和Darren哥錄製《花甲》總是能感到放鬆，「他不僅是超幽默大師，什麼梗都接得下去！」

一行人玩起「我有你沒有」遊戲，方志友自爆在金鐘獎前兩天意外骨裂！她透露，事發當下剛試完禮服，開心地走出造型工作室，結果一個轉身，腳板竟撞到樓梯尖銳處，直接造成骨裂。恰巧兩天後就是金鐘獎，再過兩天又要去北歐渡假，讓她坐著電動輪椅出席典禮跟渡假，連醫生都說她「偏衰」。

庹宗華則分享自己過去在基隆表演時，曾被巨型海象追著跑的驚險經驗，讓他嚇得直接逃離現場，另外還有從直升機跳下過、更從七樓吊鋼絲跳樓的經歷，此外也聊到多年前拍爆破畫面，不像現在是用後製或噴氣，是認真地放炸藥在現場爆破、亂炸，「記得一次跟寶哥(顧寶明)合作，他拍一個畫面是汽油桶在他身旁爆破，但因為汽油沒點燃，反而飛到寶哥身上，導致汽油撒的他全身都是，寶哥也表示有點後怕。」

