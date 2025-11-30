庾恩利綜藝首秀「爬桌底」登場！嚇傻秦昊：別跟你媽說

娛樂中心／吳宜庭報導



藝人伊能靜與前夫庾澄慶的兒子庾恩利，自從大學畢業後，就前往中國發展演藝事業，不但推出個人單曲，近期更首次登上綜藝節目《快樂趣吹風》，正式獻出綜藝首秀。由於庾恩利過去始終未參加綜藝，此次亮相格外引人關注。他在節目中以「藏身桌子底下」的方式驚喜登場，讓繼父秦昊當場愣住，驚喜又逗趣的反應也意外成為節目亮點。









庾恩利綜藝首秀「合體繼父」！初亮相「爬桌底」秦昊急了：回去別跟你媽說

恩利透露願意參加綜藝原因，「因為你（秦昊）在才敢來的」。（圖／翻攝自微博）

庾恩利當天化身神秘嘉賓躲在桌子底下，秦昊原本不知道對象是誰，還故意拖延時間，讓嘉賓多待幾秒「製造效果」。在掀桌巾瞬間看見是恩利，他立刻彎腰保護庾恩利的頭避免撞傷，一手將他拉起，一邊開玩笑提醒：「回去別跟你媽說。」兩人在節目上互動自然、默契十足，庾恩利也透露之所以願意參加綜藝，「因為你在才敢來的」。節目中，兩人一同挑戰鬼屋，還分享生活趣事，讓觀眾大讚父子情深「能讓孩子這麼信任，一定給了很多安全感」、「反差萌太可愛」、「這對父子好嗑又好笑」。

伊能靜透露，恩利過去就曾被綜藝邀約，但認為兒子還處在涉世未深階段，因此不敢讓他上節目。（圖／翻攝自庾恩利IG）

節目播出後，伊能靜也在微博發文透露，恩利過去就曾被綜藝邀約，但她始終不敢讓兒子上節目，希望他在涉世未深的階段，先多累積對世界的理解；直到與秦昊討論後，認為將綜藝首秀交給最信任的人最為安心。她描述庾恩利錄製當天「從早上七點邊錄邊玩，一直到晚上十一點，恩利才回我信息：『好玩！』」，更分享兒子從小膽子大、愛冒險，又提到鬼屋片段讓她「又心疼又覺得好笑」。伊能靜也忍不住幽默表示，「不過可沒人告訴我，他的出場方式居然是爬桌子底，人生第一個綜藝鏡頭，居然是爬出來的，這也算是一種特別的回憶」，但看見庾恩利玩得開心，她也放下擔心，笑稱：「為什麼不帶我？嫌我出場費太高？」。最後她感性寫道，「手心手背都是肉，我家這一大一小兩個男人，開心最重要！」

