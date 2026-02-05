庾澄慶罕同框小14歲主播妻 張嘉欣50歲狀態流出

庾澄慶（左）罕同框小14歲主播妻，張嘉欣50歲近況流出。（資料圖／池宗玲攝、民視提供）

男星「哈林」庾澄慶上個月到香港欣賞張學友「60+」巡迴演唱會，親眼見證張學友此次巡演的最後一場，不過，他並非獨自一人朝聖，身邊還跟著結婚10年的妻子張嘉欣。這不僅是兩人婚後罕見同框的畫面，張嘉欣50歲的近況更掀起討論。

庾澄慶日前在社群表示，「好久沒有到紅磡體育館了！324場真的太厲害」，並附上一張自拍近照，只見他身穿紅色花紋上衣，且五官毫無遮掩，十分顯眼，吸引超過2萬粉絲按讚。然而，在庾澄慶的鏡頭外面，其實還有鍾鎮濤夫婦、葉童夫婦、曾志偉等圈內大咖，以及小14歲的愛妻張嘉欣。

庾澄慶與張嘉欣（右圖右）一同觀賞張學友演唱會。（圖／臉書 Harlem Yu 庾澄慶、翻攝自微博）

根據網友釋出的現場畫面，張嘉欣就坐在庾澄慶的左手邊，她頂著一頭中分黑長髮，露出耳環，穿著米色外套，臉部五官也沒有遮掩，不時露出微笑，渾身散發熟女魅力，且看起來非常有活力，保養狀態極佳，引來不少網友留言回應，「好難得公開露面啊」、「主播好漂亮」、「老夫老妻的神仙眷侶，真是讓人羨慕啊」。

張嘉欣原為民視主播，2016年宣布與庾澄慶結婚後，隔年為產下女兒，決定結束長達15年的主播生涯，全力將重心放在家庭，生活也變得極為低調，2018年則再產下兒子，一家4口相當美滿。期間庾澄慶一度放下工作陪伴孩子成長，或在大陸擔任音樂節目導師，近年才重回台灣螢光幕，更在2024年拿下金鐘獎益智及實境節目主持人獎。

庾澄慶（右）與張嘉欣一同步行進演唱會會場。（圖／翻攝自微博）

