庾澄慶（哈林哥）有個天生歌唱基因優秀的小師妹陳佩賢

哈林為小師妹陳佩賢加油

歌手陳佩賢從五歲站上第一個舞台演唱〈踏雪尋梅〉，用歌聲記錄著成長。近日陳佩賢釋出兒時參加歌唱比賽的珍貴畫面，俏皮模樣讓網友直呼「天生的舞台底子！」小小年紀便展現穩健台風，後來陸續挑戰《星光大道》 《聲林之王》的歷程完美呼應。影片曝光後引發熱烈討論，許多人驚嘆：「原來她從小就是這麼會唱！」

近期陳佩賢歷經近180天的準備與挑戰，中國大型音樂節目《聲鳴遠揚》的全國舞台，以一首〈踮起腳尖愛〉唱出細膩的情感層次與真誠能量，一舉晉級全國20強。節目導師那英更當場力薦：「應該讓陳佩賢直接保送去《聲生不息》！」這番話引發網友熱烈討論，節目播出後，陳佩賢的歌曲與舞台片段更在各大影音平台與音樂串流榜單中被大量轉載與搜尋，〈踮起腳尖愛〉也成為本週最受關注的話題歌曲之一。

節目錄製當天，同門師兄庾澄慶（哈林哥）特別為陳佩賢鼓勵：「好好享受舞台，好好唱！」讓她感動地表示：「能被大師兄加持，是我永遠不會忘記的時刻。」而昨晚（11/16）節目直播中，那英更直接保送她晉級前20強。

自20歲出道以來，陳佩賢一直在音樂之路上默默耕耘。加入福茂唱片六年間，她以真摯嗓音演唱過超過十五首膾炙人口的戲劇OST作品，每一首作品都承載她對音樂與角色的理解與情感厚度，也讓她被譽為「新世代OST女王」。面對一路走來的艱辛與等待，陳佩賢始終以「初心」作為信念。她坦言，從小喜歡唱歌，就是因為希望能用歌聲帶給人力量與溫度，「只要還有人願意聽我唱，我就會繼續唱下去。」