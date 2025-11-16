廁所就在旁邊！廣西男地鐵公然脫褲拉屎 「便溺角」竟成朝聖打卡勝地

中國廣西南寧地鐵站一處角落最近成為網友熱門打卡地點。（翻攝微博）

中國民眾不時傳出在公共場所公然便溺引發爭議，但這次的事件卻讓「隨地便溺」達到新的「里程碑」，甚至成為網路話題。最近一名男子公然在廣西南寧地鐵站內隨地大便，沒想到一般民眾對事發地點非但沒有被避諱，反而瞬間成了網友爭相前往的獵奇打卡點。

據悉，這起脫序行為發生在本月11日。當事男子在眾目睽睽之下，泰然自若褪下褲子，在車站一隅就地解放，整個「方便」過程僅耗時約半分鐘，隨後他瀟灑整理好衣物，沒有擦屁股也沒有進行任何清理動作，便從容不迫離開，彷彿什麼都沒發生一樣。

這起荒唐的事件在網上曝光後，輿論譁然。更令人意想不到的是，這個「排泄物遺址」竟意外成為觀光熱點，吸引不少民眾慕名而來，甚至在「案發現場」進行情景重現，擺出假裝蹲坐便溺的姿勢拍照留念，形成一幅荒誕不羈的景象。這讓許多網友嘖嘖稱奇，驚呼：「這也能成為打卡景點？我的天！」「只有中國人能超越中國人！」「排泄的那位，應該是領導，連排泄都很有氣勢」。

一名男子公然在廣西南寧地鐵站角落隨地大便，事後完全置之不理從容離開。（翻攝微博）

事實上，這類不文明的行為並非單一事件。韓國景福宮石牆旁在本月10日也傳出有中國遊客隨地便溺的醜聞，事後引發當地居民強烈反彈。韓國警方隨即對涉事男子處以5萬韓圜（約新台幣1058元）的罰鍰。

