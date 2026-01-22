廁所插隊爆口角 52歲男被開多槍命喪加油站

52歲男子卡斯特（Danny Kaster）因阻止男子插隊遭到槍擊，最終傷重不治。（翻攝自募款網站GoFundMe）

美國鳳凰城一名52歲男子在加油站商店的廁所外排隊時，突然被一名25歲男子插隊，兩人因此發生口角。52歲男子上前與對方理論，未料對方竟掏出手槍開槍射擊，警方接獲報案趕到現場時，該名男子已倒在廁所外地面，送醫後仍宣告不治。

美國鳳凰城一間加油站商店QuickTrip的廁所外，16日清晨發生槍擊案。一名52歲男子卡斯特（Danny Kaster）當時正在排隊等待使用廁所，卻遭一名25歲男子富蘭克林（Deondre Franklin）插隊，雙方隨即爆發爭執，富蘭克林竟從口袋掏出手槍，卡斯特當場中彈倒地。

警方在上午8時接獲報案趕抵現場，發現卡斯特倒在廁所外地面，身上有多處槍傷，包括臉部、肩膀與腿部。卡斯特隨即被送往醫院救治，但最終仍傷重不治。目擊者指出，富蘭克林先是在排隊時直接越過卡斯特進入廁所，卡斯特提醒他有人在排隊時，對方回應「我知道」，並爆發爭吵，之後兩人走到廁所外仍未停止爭執，隨後便傳出槍響。

富蘭克林在案發隔天向警方自首，他表自己進入廁所時未注意到有人排隊，事後被提醒後才開始排隊；但他認為卡斯特對他投以敵意目光，他擔心遭到攻擊，因此在走出廁所後開槍自衛。警方目前以二級謀殺罪名起訴富蘭克林，並將其羈押保釋金設定為100萬美元。

事件發生後，當地民眾在加油站外設立臨時紀念區悼念卡斯特，親友在募款平台GoFundMe發起募款，並表示「我的兄弟死於毫無意義的暴力事件，他沒有挑釁也沒有威脅人，只是一名普通人，他什麼都沒有做錯，卻因毫無意義的暴力失去生命。」

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





