廁所激戰17歲少女7次！送手機、電腦「IG限動」露餡 碩士2寶爸慘了

一名碩士二寶爸日前遭17歲未成年少女指控，以數千至數萬金額及手機、電腦等3C產品作為對價，與她進行7次性交易，地點選在新北捷運站及桃園、埔心等火車站的無障礙廁所。新北地院審理時，男子坦承犯行，法官認定其涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》一共7罪，每罪各處有期徒刑5月，合併應執行刑1年，得易科罰金，全案仍可上訴。

判決書指出，涉案男子已婚且育有2子，2022年10月間結識A少女，明知她年僅17歲，仍進行有對價的性行為，自同年11月起，雙方多次相約在新北的迴龍捷運站、桃園火車站及埔心火車站中的「無障礙廁所」內發生性行為，男子不僅支付4800元至1萬7000元不等的金錢給對方，甚至還贈送手機，價值5萬多元的筆記型電腦、藍牙耳機及電腦包等，先後進行多達7次性交易。

案經A少女向新北市警局新莊分局提出告訴，檢警追查發現，A女每次赴約時，經常在社群平台IG限時動態上傳相關照片，還會傳訊息跟友人分享，意外成為本案的重要佐證，經新北地檢署檢察官偵查起訴，男子在偵查及法院審理期間，對犯行大致坦承，但仍曾辯稱自己是「被對方牽著走」。

法院審酌，被告男子身為心智成熟的成年人，理應清楚未成年人在身心與性觀念上尚未成熟，卻仍為滿足私慾而多次進行性交易，嚴重侵害兒少身心發展，行為難辭其咎，由於他無重大前科，犯後坦承犯行，但因被害少女未到庭，雙方無法進行和解。法院認為，本案涉及兒少性剝削，對公共利益及被害人身心影響重大，且被告至今仍未完全展現反省態度，因此不宜給予緩刑。

法院考量被告男子研究所畢業、目前無業，需扶養2名子女，經濟狀況勉強維持，並提出相關醫療及身心障礙證明等情狀，最終依涉犯「與16歲以上未滿18歲之人為有對價性交行為罪」一共7罪，各處有期徒刑5月，應執行有期徒刑1年，得易科罰金以台幣1千元折算1日，全案仍可上訴。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

