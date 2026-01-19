廁所看一眼就知道有沒有錢！4步驟打造「招財廁所」再也不漏財

覺得自己明明很省，存款卻始終在原地踏步？問題可能不只出在收入，而是藏在日常生活中最不起眼的角落。日本理財專家指出，看似與金錢無關的「廁所」，往往如實反映了一個人對金錢管理與未來規劃的態度！從廁所就能看出存款厚度？「存不到錢的人」廁所總有5特徵

金錢管理能力與居家習慣息息相關，其中廁所這個每天必須使用的空間，特別容易暴露消費與理財思維的盲點。日本家計管理顧問亞希（暫譯）分析，存不了錢的人，廁所通常具備以下5種特徵：

1.庫存過量

衛生紙、清潔用品堆滿收納櫃，看似精打細算，實際上卻可能成為浪費的開端。這種人往往抱持「特價不買就吃虧」的心態，容易被眼前價格左右，長期下來容易多花錢，還有過期、重複購買等風險，讓支出悄悄增加。最好的庫存量是讓收納櫃「留有餘裕」，較有助於控管預算。

2.雜物過多

從各類清潔劑、各式芳香用品、再到繁複的擺飾，東西越多，付出的成本越高。若能壓低「維持現況的固定支出」，就算每個月只省下3百元，10年就多出3萬6千元，別小看這些微小的支出，可是明顯的金錢分水嶺。

3. 廁所太髒

廁所的乾淨程度，是金錢管理能力的隱性指標。疏於打掃不僅滋生細菌、影響衛生，也加速設備老化，等同提前面臨維修或更換的開銷。同時，無法維持環境整潔的人，通常也容易拖延理財待辦事項，比如忘記繳費、漏看帳單細節、沒有定期檢查帳戶，可能成了漏財破口。收納顧問西崎彩智也認同，他發現這類人在工作等效率也不高，「內心沒有餘裕，自然也難累積財富。」

4.廁所太多，支出風險也跟著放大

這一點常發生在多代同堂的大家庭、或家住透天厝的族群。家裡有很多間廁所，代表清潔用品、耗材與維護費用也可能是倍數成長。建議家中各個使用者應妥善管理好自己的區域，避免資源重複浪費造成額外支出。

5.廁所風水犯大忌

廁所是影響健康、財運、人緣的重要場域，不打掃乾淨、清除濁氣，整體運勢都大受影響。個人理財規劃師的飯田道子分享，馬桶蓋大開可能導致濁氣擴散，將衛生紙放在地面吸收陰氣、或是堆放雜誌書籍在廁所，都會吸附負能量而影響運勢。最好保持通風明亮，才是招財之道。

甩開漏財危機！4步驟打造「能存錢的廁所」

擅長存錢的人，往往也擅長讓空間保持清爽與秩序。廁所空間小，是最適合培養管理習慣的起點。與其一開始就挑戰整理客廳，不如先從廁所下手，只要流程建立好，實際清潔時間最快只要2分鐘就可搞定！

1.兩分鐘廁所打掃法

不必大費周章，只需將清潔劑噴灑於馬桶內部，搭配刷具快速刷洗；外部與地面則用拋棄式濕布簡單擦拭，最後更換毛巾即可。

2.地板維持「淨空」

芳香劑、清潔用品瓶瓶罐罐都放地上，打掃前還得先移來移去，只會增加惰性。平時養成物品放架上或櫃子、地板保持空的習慣，就能降低打掃門檻，髒污也無處遁形。

3.控制囤貨數量

不要讓廁所變成倉庫，備品數量應限制在「這個空間放得下」的範圍。以收納達人西崎彩智為例，她習慣等到衛生紙剩最後3捲時才補貨，更能減少負擔。

4.讓打掃像刷牙洗臉般的自然

把廁所清潔安排在「每天洗澡前」，反正接著就要洗澡，即使弄髒雙手或衣物也能立刻沖洗，自然就沒有心理負擔。當打掃不再是額外任務，而是生活節奏的一部分，廁所總能維持整潔，財運更容易隨之而來喔！



