廁所變明亮了 花蓮66校改造校園廁所

花蓮改建多校廁所

優化校園環境，花蓮縣政府爭取教育部「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」，三年共核定花蓮縣立富里國中等66所學校、184間廁所整修改善，總工程經費高達新臺幣1億5,702萬7,200元，全面啟動校園環境升級。

花蓮縣政府教育處處長翁書敏指出，校園廁所常見牆面剝落、排水不良及通風不佳等問題，這次申請的計畫，是希望從根本解決排水、異味和安全等積弊，透過地面與壁面更新、管線優化及採光排風改善，確保最基礎的衛生環境，讓師生擁有一個乾淨、安全的如廁空間。



另外，翁處長也表示，這次改建的廁所，突破傳統思維，融入永續發展、通用設計及空間美感教育理念，運用自然採光與柔光照明，營造乾淨、明亮及舒適的空間，同時，也將增設無障礙廁間與性別友善廁所，確保所有師生都能享有平等、友善的使用環境。