廁所越清越髒 專家點名3行為超NG 尿液細菌擴散全家

打掃廁所用錯方法，可能越清越髒。曾擔任家政婦的日本家事達人Mami點名3大錯誤的廁所清潔習慣，包括在地板使用吸塵器、可沖式濕紙巾丟入馬桶、用酒精擦拭馬桶圈，其中使用吸塵器清潔廁所地板，可能會把看不見的尿液飛沫細菌，帶往家裡每個角落。

一位曾經擔任家政婦、有25年家庭主婦經歷的家事達人Mami，在日本YAHOO專欄點名3大錯誤的廁所清潔方式，不僅沒辦法「越做越好」，還會造成反效果。

廁所地板使用吸塵器

Mami表示，有些人會在廁所使用吸塵器清潔地板，但廁所地板藏著肉眼看不見的尿液飛沫與細菌，直接使用吸塵器會讓這些髒污黏在吸頭上，之後再拿去清潔其他房間，等於把髒東西送往家裡各處。

把「可沖式濕紙巾」丟馬桶

此外，可沖式濕紙巾乍看方便、不增加垃圾量，但其實仍可能造成堵塞。Mami說，這類濕紙巾雖經過加工、較易分解，但每個家庭的排水管構造或水壓並不相同，還是可能有不易排出的情況，長期下來就會造成堵塞，建議即使標榜可沖，還是要丟垃圾桶。

用酒精擦拭馬桶坐墊

Mami指出，不少人為了除菌，習慣使用酒精噴霧或含有酒精的溼紙巾擦拭馬桶坐墊，但馬桶坐墊多為樹脂或塑膠材質，頻繁使用酒精會讓其表面劣化、老化，甚至產生裂痕或變色，建議使用馬桶專用中性清潔劑或專用清潔紙巾。

