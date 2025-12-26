唐勝一

山寨的商品房售樓部裏，人來人往，人氣很旺。可苦了開發商管後勤的丁副經理，他急得直搖頭:“唉——，這廁所門修了又壞，壞了又修，咋搞嘛？”

售樓部外邊的後頭，一字兒排著四個單間廁所，一間一門一蹲位。門鎖是內裏有暗鎖，內裏無人上暗鎖，外頭人是一壓把手就能將門打開。

“開門，開門。”廁所裏傳出女人的叫喊聲。

有鄉親過去，將廁所門的外把手壓了又壓:“打不開呀。”

丁副經理大步趕來，喊話廁所裏的女子，一句一句地教她如何開暗鎖。可女子說照做了，就是開不門。丁副經理歎著氣:“算啦，是你把鎖弄壞了，你等等，我去拿起子來把鎖拆掉。”

拆掉，是沒辦法的辦法，拆了還要換上新鎖。近日來，天天廁所門鎖出問題，丁副經理被弄得焦頭爛額。他得另想它法了。

沒出兩天，四間廁所門上貼上了一紙告示:如廁者注意啦，請不要亂動門鎖內裏暗鎖，弄不好你就出不了門，弄壞了你還得照價賠償。

這一招靈了，如廁的鄉親謹遵執行，壓根兒就不去動暗鎖了。好多人不鎖暗鎖，外邊的人一壓門把手，門就開了，結果自然尷尬，如廁者走光，特別女的，一臉血紅，氣呼呼的。

“你你你，你流氓！”

“還好意思罵我流氓呢。”男人得了便宜還賣乖，“我看你就是個騷貨，故意不鎖暗鎖讓人看的。呸，看了你這玩藝，說不准還倒楣呢。”

糾紛不斷，吵罵不歇。

有鄉親偷偷將廁所門上的告示統統撕掉。這一撕，又夠丁副經理忙了，天天有人嚷著“開門開門，我鎖在廁所裏啦。”他得去拆鎖，拆掉再上新鎖，還要不了人家賠鎖錢。“賠錢，你也沒告示啊？”丁副經理一看，廁所門上真沒了告示。他雙手一攤，哭笑著一張臉：還能有啥辦法？

前不久，丁副經理的鄉下姨媽來看他。他領著姨媽上廁所，手把手地教其上暗鎖和開暗鎖。老姨媽可能沒學會，擔心待會開不了門，便跟丁副經理講:“我不用上暗鎖，你在門外幫我守著。”

姨媽方便出來，嘀嘀咕咕:“你們這廁所門，上這麼好鎖幹嘛？我們鄉下人不會用，還不如就在裏面裝個插銷好。”

丁副經理聽得茅塞頓開，高興著說:“對啊，我咋沒想到呢？”他感激地握住姨媽的手，“姨媽，您老人家這一趟來得真及時啊！”