廂型車撞死女騎士 駕駛超速12公里仍判無罪！原因曝光
【記者鮮明／苗栗報導】苗栗縣林姓男子去年3月開車行經頭份市隆恩路，撞上同向從外側切進內側車道的胡姓女騎士，導致胡女傷重不治，林男被依過失致死罪起訴。法官審理後認為林男雖超速12公里，但鑑定報告認為胡女違規變換車道是事故主因；並引用數據認為就算林男在速限內，也沒有閃避胡女的反應時間，一審判決林男無罪，可上訴。
這起事故發生在2024年3月29日下午3時許，65歲的胡姓女子騎機車載運資源回收物，沿苗栗縣頭份市隆恩路往三灣方向行駛，行經隆恩路與中正一路82巷口時，突從外側車道違規跨越雙白實線至內側車道打算左轉，遭後方同向駕駛廂型車的林姓男子（59歲）撞上，胡女受傷倒地，送醫搶救仍宣告不治。
林男否認過失，認為是胡女突然違規變換車道，他煞車不及才會撞上。不過，檢察官發現，林男當時行車的時速約72公里，高於該路段的速限60公里，且他行經閃光黃燈警告號誌之交岔路口，未依規定減速慢行，才會在發現胡女機車時來不及煞車，因此依過失致死罪將他起訴。
法官勘驗行車紀錄器畫面，發現林男進行交岔路口前，胡女剛好從外側車道往左跨越雙白實線，匯入林男行駛的內側車道，2車發生碰撞之時間，距胡女違規切入內側車道之時間，其間隔僅不到1秒。
法官說，根據國外研究，駕駛人煞車反應時間為1.6秒，以時速60公里計算，車輛所需之煞車距離約為16.66至20.23公尺，1.6秒反應距離為26.67公尺。換言之，車輛若以時速60公里行駛，則必須於43.33至46.9公尺(反應距離+煞車距離)前發現狀況，並開始煞車，方能避免事故之發生。
法官發現，胡女開始大幅度向左偏行時，林男車子與她的距離約為24.5公尺，已小於上述43.33至46.9公尺，因此，縱使林男以速限60公里行駛，並充分注意車前狀況及時緊急煞車，仍難認有足夠反應時間閃避胡女。
另外，包括公路總局新竹區監理所竹苗區車輛行車事故鑑定會鑑定，以及交通部公路局車輛行車事故鑑定覆議會覆議結果，均認為胡女由外側車道違規向左變換車道，未注意左側直行的車輛並保持安全距離，為肇事原因，林男措手不及無肇事因素。
法官認為林男在本案事故中並無過失，檢察官所舉之積極證據，也無法說服合議庭形成有罪的心證，一審判決林男無罪。可上訴。
