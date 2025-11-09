廂型車撞破護欄翻落墜橋！ 一家四口驚險獲救

新竹縣北埔鄉的內豐石橋發生車輛墜橋事故。（圖／東森新聞）





新竹縣北埔鄉的內豐石橋發生車輛墜橋事故！7號深夜11點多，一輛小客車疑似因為視線不佳、加上天雨路滑，撞破磚造橋墩，跌落約2到3公尺深的溪谷，車內一家4口獲救送醫。

救護車深夜11點多來到一座橋邊救援開車墜橋的一家四口，地點在新竹北埔的內豐石橋，搜救人員下到約有兩三公尺深的溪谷，將兩大兩小救起，年約40歲的夫妻擋多處擦傷，妻子有流鼻血狀況一同送醫，車上8歲和11歲的孩童無明顯外傷，經評估後沒有大礙。

回到事發現場，銀色休旅車仍留在原地，側翻卡在大石頭上，車內的衣服雜物都掉了出來，附近還可見有磚頭碎塊，因為這輛車疑似是因為鄉間道路，夜間能見度低加上天雨路滑，因此在撞破橋樑邊的磚造護欄後，往溪谷墜落。

有當地居民質疑，橋梁位處大平路彎道又狹窄容易釀禍，其實今年4月，才有民眾駕車不慎撞壞磚造護欄，有居民盼能增加告示或是照明，以免事故連連。

