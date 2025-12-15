廂型車車頂「掉落血淋淋人手斷掌」躺台中街頭？ 路過巡邏警急查看

台中大里街頭昨日下午出現外觀逼真的「斷掌」，引發民眾恐慌，警方追查後確認為玩具假手。（翻攝畫面）

台中市大里區昨（14）下午出現驚悚一幕，有民眾在街頭發現一隻血跡斑斑的斷掌躺在路面，讓不少路過民眾當場嚇壞。所幸巡邏員警及時發現並上前查看，確認並非發生恐怖刑案，而是一隻造型過於寫實的玩具假手，但警方仍循線追查來源，後續依法處理。

街頭突現血淋淋斷掌？巡邏警即刻下車查看

事發地點位於大里區德芳路三段，昨日下午約1時左右，有民眾注意到路面上出現一隻外觀宛如人類手掌的「斷手」，表面帶有血色痕跡，畫面相當駭人，引發恐慌。

霧峰分局大里分駐所巡邏員警剛好行經該路段，察覺異狀後立即停車檢視，近距離確認後，發現該物品為玩具假手，並非真正人體組織。

台中大里斷掌哪來的？警方調監視器鎖定車頂掉落

儘管初步確認是假手，但因外觀高度擬真，警方仍不敢大意，立即調閱周邊監視器畫面釐清來源。經比對影像後發現，該「斷掌」是從一輛行駛中的廂型車車頂滑落，警方進一步聯繫車主，確認為38歲陳姓男子。

車主說明來源 疑童玩耍誤放車頂未察覺

陳姓車主向警方表示，該假手為孩童玩具，疑似是孩子玩耍時不慎將假手放到車頂，他本人並未察覺，隨後駕車外出，途中物品掉落至路面。

警方提醒，過於寫實的玩具若隨意丟棄，仍可能觸法並造成社會不安。（翻攝畫面）

由於該玩具外型過於逼真，足以讓不知情的民眾誤以為發生刑案，警方認定已造成公共秩序疑慮。

假手也可能挨罰？警方依法移請簡易庭裁處

警方表示，雖然並非惡意行為，但此舉已可能引發社會恐慌，將依《社會秩序維護法》第63條第1項第6款規定，移請台中地方法院簡易庭裁處。

警方也呼籲，造型過於逼真的玩具或道具應妥善保管，避免因疏忽造成他人驚嚇，甚至影響公共安全。

