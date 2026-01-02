廈金「小三通」客運航線通航25周年 兩岸民眾交流往來「黃金通道」

▲廈金「小三通」客運航線通航25周年紀念活動2日在廈門五通客運碼頭舉辦。

【記者 徐迪／福建廈門 報導】2026年1月2日，廈金「小三通」客運航線通航25周年紀念活動在廈門五通客運碼頭舉辦。金門縣議會議長洪允典、金門縣觀光處處長許績鑫、廈門港口管理局局長任國岩、廈門市台辦副主任虞聖堅以及廈金航線相關從業單位代表出席本次活動。

活動現場，兩岸同胞共同回顧通航25年來發展歷程。廈金「小三通」客運航線始終作為兩岸融合的「黃金橋」，這條黃金水道不僅成為廈金往來便捷交通線，更是兩岸同胞血脈相連的情感線、融合發展的經濟線與文化認同的紐帶線。25年的通航史，是兩岸同胞「走親走近」的見證史。

▲▼兩岸嘉賓互贈紀念品。

金門縣議會議長洪允典今早乘坐第一班船來廈，他說，25年前「小三通」剛開通時，他和現場好幾位台商嘉賓也是乘坐第一班船到和平碼頭，今天活動能再次相聚實在難得。兩岸就是一家人，要暢遊互通，帶動人潮與經濟。他希望今後大家要更加努力，讓兩岸來往更頻繁，能夠把廈金同城化成為現實。

「隔海常为客，举杯有故人」。金門縣觀光處處長許績鑫表示，今天的交流活动非常有意义，「小三通」这条航线让两岸民众交流及时，良性的交流让两岸多元发展更蓬勃。

回顧2001年1月2日，「太武」號的汽笛聲，第一次劃破了廈門與金門之間長久的海面寂靜；同年，2月6日，「鼓浪嶼」號從廈門首航至金門。這條航線並不遙遠，卻連接了隔絕半個世紀的深深鄉愁。那時的航班還不多，但每個踏上甲板的人，都走上了一條嶄新的「歸家路」。在最初，航線實行「個案審批」，全年旅客僅2萬餘人次。然而，正是這艱難卻堅定的第一步，從此在淺淺的海峽間，架起了一座親情的橋樑，2025年年度客流量突破170萬人次。

▲25周年相關圖片展覽。

活動現場，兩岸嘉賓互贈紀念品，還安排兩岸親歷者代表分享發言，以及25周年相關圖片展覽等。

五通客運碼頭目前是大陸對臺最大的客運口岸，25載光陰歲月裏，「小三通」以廈金、福馬、泉金為紐帶，架起了兩岸民眾交流往來最重要、最便利的「黃金通道」；站在25周年的新起點，廈金「小三通」客運航線將繼續深化兩岸融合發展的美好篇章。（照片記者徐迪攝）