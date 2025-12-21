▲廈門兩岸產業搭橋中心舉辦梁代博士書法講座吸引來兩岸來賓參加。

【記者 蔡叔涓／廈門 報導】日前一項由廈門兩岸產業搭橋中心舉辦梁代博士書法講座《中國書法魅力及其審美力提高》專題講座在廈門合立道集團圓滿舉辦，這場聚焦傳統書法文化與兩岸交流的活動，吸引眾多政企名流、文化界人士齊聚，來自兩岸產業搭橋中心、臺灣中華經濟文化促進會等二十餘位政企、文化界嘉賓出席，會場座無虛席，氛圍熱烈濃厚。

▲廈門兩岸產業搭橋中心舉辦梁代博士書法講座，會場座無虛席，氛圍熱烈濃厚。

講座由兩岸產業搭橋中心、億路發（廈門）文化科技有限公司聯合主辦，廈門合立道集團協辦，特邀文學（書法）博士梁代主講。梁代博士以“用作品說話”為理念，創新採用“先創作，後講座”的形式，以一種別開生面的書法講座開啟方式，即興創作原創書法作品，筆墨間盡顯書法藝術底蘊，其精湛的技藝與生動的創作過程，直觀展現書法藝術的筆墨韻味與創作活力，贏得現場陣陣掌聲，聽眾紛紛點贊講座精彩鮮活、極具感染力。

這項書法講座，講座吸引來自臺灣、福建各地的退休幹部、文化界、企業界共計30多位書法家及書法愛好者前來參加。帶來了豐富的文化盛宴，更搭建起兩岸文化交流的橋樑，成為推動兩岸文化深度交融的優質舉措，為兩岸文化交流注入新活力，助力中華優秀傳統文化的弘揚與傳承。

▲講座由兩岸產業搭橋中心、億路發（廈門）文化科技有限公司聯合主辦，為兩岸文化交流注入新活力。

在講座中，梁代博士憑藉深厚的專業積澱與廣博學識，深入淺出解析中國書法的文化魅力與審美精髓，內容兼具專業性與通俗性，乾貨滿滿。

活動現場，兩岸產業搭橋中心、億路發（廈門）文化科技有限公司張宇廷董事長全程大力支持，為推動活動順利開展保駕護航，並正式聘請梁代博士為中心“文化顧問”，現場頒發聘書，助力兩岸文化交流持續深化。廈門合立道集團魏偉董事長亦全力協辦，為活動提供優質場地與保障，為文化交流搭建堅實平台。(照片主辦方提供)