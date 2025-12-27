廈門公司開張！「罵髒話、講政治太low了」 館長：那是台灣在玩的

館長在廈門的公司正式剪綵，強調未來將專注在商品本身，「講政治、罵髒話太low了，那是台灣在玩的」。翻攝YouTube頻道「館長惡名昭彰」



網紅「館長」陳之漢近來延伸事業觸角，橫跨電商、餐飲等版圖，昨（12/26）他在中國廈門成立的電商公司上線，透過YouTube放送新辦公室剪綵的畫面。他強調，未來將專注商品與生意，「不講政治、不罵髒話」，認為那些行為「太low了，是台灣在玩的東西」。

館長昨天開直播，介紹電商「智慧館長網絡科技有限公司」，除了開箱辦公室環境、介紹團隊配置，也解說未來營運方向。館長強調，未來不希望再陷入情緒化發言路線，將專注在選品、品管與直播內容本身。他直白地說，未來不會講政治、不罵髒話，那些操作「太low了，是台灣在玩的東西」，不是自己想走的路，相關言論引發關注。

廣告 廣告

館長強調，過去外界為他貼上許多標籤，爭議也一直都有，但現在只想把事情做專業，「每天罵人、講政治，真的沒什麼意義」。

直播內容曝光後，短時間吸引許多網友觀看，留言區也湧入中國網友的恭賀與提醒，有人祝他「大展鴻圖，生意順順利利一路長虹」，有人羨慕他的辦公室，「好想去您們工作室上班」，也有人提醒在中國做生意，品管一定要注意，若出現疏失將被無限放大。

館長提到，自己之所以撐到現在還沒倒閉，靠的就是砸錢做、用心做，中國的事業已經投入5、6000萬元，商品備貨金額更超過1億元，然而這樣的投資在中國市場只能算小兒科，他很清楚，若想站穩腳步，必須要讓中國同胞認同，一步一腳印穩健經營。

館長陳之漢在中國廈門成立電商公司。翻攝YouTube頻道「館長惡名昭彰」

更多太報報導

北捷隨機殺人「非突然發瘋」 醫師揭「長期與社會斷聯」風險

雪地中感人一幕！北極熊「收養」陌生幼熊 科學家動容

奇蹟？棄嬰寒夜啼哭「浪犬如哨兵圍一圈」守護 毫髮無傷存活