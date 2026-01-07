廈門海滄以「海娃鬧春」新年音樂會迎接2026年 台胞台商受邀參加

▲廈門海滄以「海娃鬧春」新年音樂會迎接2026年。

【本報大陸新聞中心 報導】在2026年來臨之際，廈門市海滄特別舉辦「海娃鬧春」新年音樂會暨民樂教育基金啟動儀式，活動由海滄全區22所民樂教育基地校師生約800人參演，50餘名在海滄工作生活的台商台胞代表受邀參加，共同感受兩岸中華文化同根同源的魅力。

作為海滄一年一度的新春盛典，「海娃鬧春」新年音樂會自2015年啟幕以來，已陪伴海滄人十載春秋，年年推陳出新，亮點紛呈。今年，音樂會彙聚了來自海滄區18所民樂基地校的近500名優秀學員。他們身著華麗的傳統服飾，手執各種民族樂器，以飽滿的熱情歡慶新春。

▲音樂會中台灣著名指揮家劉江濱與廈門市海滄區青少年宮民樂團共同演出。

音樂會分為上、下半場，以民樂為主展現海滄民樂教育成果，聯結兩岸情感，共迎新春佳節。音樂會上半場由四所民樂教育基地校接力演出，開場由廈門海滄實驗中學民樂團以《慶典序曲》震撼開場，樂曲熱烈喜慶、歡騰激昂，瞬間點燃全場氣氛；最後以海滄延奎實驗小學民樂團以《忙夏》收束上半場，生動勾勒夏日農忙景象，旋律流轉間充滿畫面感與生命力。

下半場音樂會由台灣著名指揮家劉江濱執棒，廈門市海滄區青少年宮民樂團傾情獻演；音樂會還特邀新加坡華樂團阮首席演奏家崔燦，與樂團合作演繹《山韻》，阮首席音色醇厚婉轉，時而如山間幽泉低語，時而似峰巒疊嶂綿延，與樂隊交織出充滿張力的山水詩畫。

▲音樂會中海滄四所民樂教育基地校接力展演，曲調優美婉轉。

最後，返場曲目《賽馬》將現場氛圍推向高潮，樂曲以激昂奔放的旋律展開，經撥弦、打音等技巧穿插渲染，在愈加緊湊的節奏中沖向終點，充滿昂揚動感，一往無前的吉祥寓意，為觀眾送上激情洋溢的新年祝福。

在現場聆聽的台胞欣賞著熟悉的旋律與精采熱烈的演出，覺得是十分有意義的英心方式，感受到兩岸共同的文化氛圍。此外，活動還舉行了海滄區教育基金會「民樂教育基金」啟動儀式，現場近千名觀眾共同見證，多名熱心支援民樂教育的單位代表獲頒榮譽證書。(照片記者蔡叔涓翻攝)