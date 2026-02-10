廈門湖里區新春臺胞台商聯誼 迎新春發放驚喜大禮包政策

▲廈門湖里區新春臺胞台商聯誼會現場熱鬧無比。

【本報大陸新聞中心 報導】2月7日，廈門市湖里區在第47次台商聯誼會暨迎新春聯誼交流會上，正式發佈支持台青來湖里區實習、見習、研學的全新政策。此次新政在去年政策基礎上重磅加碼，通過降低申請門檻、提高福利補貼、優化服務保障，期望進一步吸引台灣青年到廈門發展。

湖里區台辦主任方旭明介紹，此次新政發佈緊扣新春迎新節點，旨在讓台胞台商台青人人知曉政策利多，吸引更多台灣青年學生、青年朋友來廈門湖里實習見習、創業就業。

廣告 廣告

▲廈門市台商協會會長韓螢煥在致辭祝生活、工作、創業在湖里區的台胞平安幸

據悉，2025年湖里區已組織13批次，近600名台灣青年來此實習見習，政策紅利成效顯著。今年該區在調研、座談的基礎上對政策修訂優化，新的一年還將持續加大兩岸青年交流力度，讓台青特別是台灣高校畢業生在湖里實現就業有崗位、創業有舞台。

▲廈門湖里區新春台胞台商聯誼發佈利多政策。

此次新政的一大亮點，是針對台青實習租房補貼的大幅提升，台青王浩然在現場分享了自己的感受，實習租房補貼從最初每月幾百元，逐步提高至每月兩千元，有效解決了台青來廈實習的居住難題。他表示，政策不僅補貼力度加大，還明確補助金額與申請流程，公開透明的舉措讓台青倍感安心，也讓大家對在廈發展更有信心。同時，新政根據台青實際回饋動態優化，徹底打消了政策“看得見、吃不到”的顧慮。

廈門市湖里區融合體育基地負責人蘇郁程認為，這份新春新政是利多政策，降低台胞來廈研習實踐的門檻，助力青創基地深化與台灣協會、學校的合作，推進對台研學、實習工作開展，更能讓更多台青可以嘗試到廈門發展。他也呼籲更多台青和台灣應屆畢業生，不妨大膽來廈門湖里區走走看看。（照片翻攝網絡）