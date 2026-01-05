廈門湖里區齊聚兩岸青年共唱「明天會更好」迎接2026新年

▲廈門湖里區臺辦舉辦跨年活動兩岸青年齊聚迎新年!

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】迎接2026新的一年，廈門湖里區舉辦台胞台青跨年迎新聯誼交流主題活動暨第二屆閩南語歌唱比賽，走進熱鬧的湖里區商圈，兩岸民眾一起歡唱「明天會更好」!

這項跨年活動以「鷺過青春」舞蹈開場，齊聚十二支來自兩岸的表演隊伍輪番上台獻唱閩南語歌曲串燒，最終在大合唱《明天會更好》中落幕；現場周邊還設有兩岸特色文創產品市集，並穿插了台灣原居民泰雅族「送轎」、「財神爺」送獎等互動節目。

▲廈門湖里區兩岸青年共唱「明天會更好」。

熱鬧的跨年活動視在2025年最後一個夜晚，這項「同心同行、潮聚湖里」湖里區台胞台青跨年迎新聯誼交流主題活動，是在廈門市湖湖里華美空間廣場進行，約400名兩岸青年相聚一起，以歌為媒、以情為線，共同歡唱青春，感受閩南文化氛圍，促進兩岸青年心共鳴。

舞台上，「Hope之星」歌曲串燒如百川歸海，台青歌手們歌聲飛揚，台下觀眾輕聲跟唱，音符流轉間，千年閩南文化如陳年佳釀，愈久彌香。湖裏區各家台青基地的青年也踴躍登台，盡情展現自己的才藝。

大陸全國台企聯常務副會長吳家瑩在致辭中說，在湖里區的台商台胞大家相聚在一起，共同參加跨年活動，正是台商台胞在廈門努力打拼、幸福生活、積極主動融入第一家園的寫照。

活動上，第二屆「咱的故鄉、咱的歌」閩南語歌唱比賽走進商圈活動也正式啟動，真正實現文旅商賦能。舞台下的台青特色產品進社區活動中，熱氣升騰的美食，香氣四溢的糕點，琳琅滿目的手工藝品攤位元前人頭攢動，新年歡樂氣憤瀰漫。

現場台青商家熱情介紹著自家產品，居民們駐足品嘗、選購，歡聲笑語不斷。一份份帶著溫度的台灣味道融入社區煙火，親切的交流拉近了相互的距離，讓融合的腳步在舌尖上、在手中、在心間悄然延伸，。

湖里區台辦主任方旭明表示，在新年到來之際，祝福廣大湖里區的台商台胞台青們新的一年萬事如意，大吉大利！展望2026年湖里區將繼續以特色活動為抓手，搭建好互動交流、增進理解、深化友誼的平台，讓更多台商台胞台青在湖裡創業有舞台，就業有崗位，更加安心、開心、舒心地創業就業和生活，讓明天會更好！ (圖翻攝網路)