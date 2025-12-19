廈門男到金門聚餐喝酒突倒下「送醫不治」 縣府證實曝情況

一名來自中國廈門的遊客在金門用餐期間身體不適、送醫後不治，金門縣府已與海基會合作、協助其家屬處理後續事宜。（本刊資料照）

一名來中國廈門的50多歲林姓男子，昨（18日）晚間到金門縣烈嶼鄉和朋友聚餐飲酒，未料林男突身體不適、昏迷倒下，緊急被送往金門醫院急救，雖一度恢復生命跡象，最終仍宣告不治。金門縣政府證實此事，並表示林男遺體暫置金門醫院太平間，將釐清確切死因，並與海基會合作協助家屬到金門處理後事。

綜合媒體報導，金門縣消防局18日晚間8時許接獲報案，有一名來自廈門的林姓男子在金門旅遊，和朋友用餐飲酒時身體不適，隨後昏迷。消防隊立刻派車將林男送至金門醫院。

廣告 廣告

據悉，林男在當時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），救護人員搶救後一度恢復生命跡象，但沒有脫離險境，最後在今（19日）上午宣告不治身亡。

警方已報請檢方相驗、釐清林男的死因，金門縣政府也透露，目前林男之遺體暫置於金門醫院太平間，後續將與海基會合作，聯絡其在廈門親屬處理後續事宜；陸委會、海基會也指示全力協助、安排管道讓家屬來到金門。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

停在高速公路休息站睡著了 醒來驚見1警告！網曝真相「最高罰1200」

大法官出手了！宣告《憲訴法》修正案違憲 憲法法庭將復活

世曦爆長年違規發獎金 鄭運鵬追回數千萬「5億業務獎勵不再討」交通部回應了