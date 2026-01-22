廈門翔安機場年底通航 陸委會：不該影響金門機場

（中央社記者李雅雯台北22日電）中國大陸廈門翔安機場預計今年底通航，恐對金門、台灣構成飛安、國安等問題。陸委會表示，後建機場應該禮讓先前存在的機場航路，廈門翔安機場運作不該影響到金門尚義機場。

大陸委員會（陸委會）今天召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，廈門翔安機場通航帶來的相關問題，國安單位均有所掌握與評估。

他表示，2015年得知中國大陸將要興建廈門翔安機場後，曾經多次要求對岸提供相關資料，希望雙方針對問題加以協商，不過對方沒有回覆。

梁文傑強調，廈門翔安機場為後建者，在國際上，任何後建機場都一定要禮讓先前存在的機場航路。不管廈門翔安機場將從什麼時候開始營運，相關運作都不應該影響金門尚義機場的運作，「這是我們的立場」。

新華社21日報導指出，廈門翔安機場位於福建省廈門市翔安區大嶝島東南端，其為「十四五」規劃（第14個5年計畫、2021至2025年）重大交通樞紐工程，目前已經進入竣工驗收、校飛試飛與轉場籌備關鍵期。

報導提到，廈門翔安機場總體規劃核心區面積20.16平方公里，分三期建設，規劃在2026年年底通航，屆時將可滿足年旅客4500萬人次、貨郵75萬噸、飛機起降38萬架次等使用需求。（編輯：邱國強）1150122