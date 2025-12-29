廈門舉辦「海峽同心・成功之旅」迎新年特色研習營 兩岸學子歡樂「逗陣」行

▲廈門舉辦「海峽同心・成功之旅」搭建兩岸學子交流平台。

【記者 蔡叔涓／廈門 報導】福建廈門日前舉辦一項「海峽同心・成功之旅」迎新年特色研習營在思明區正式開營，12月28日在廈門鴻山公園齊聚兩岸約120名學子，正式開啟研學行程，還參加了「成功在思明」研學活動的啟動儀式，兩岸學生在互動交流中，探寻两岸文化的相同脈絡。

廈門市思明區青少年宮介紹，活動以「成功在思明，思明在成功」為理念，希望孩子們在研學當中增進友誼，推動兩岸青少年兒童深度交流，助力兩岸融合。藉由研習營的活動搭建兩岸學子交流平台，讓兩岸孩子有機會互相交流；也會帶孩子們到廈門著名的中山路和鴻山公園走走，還有參觀廈門美術館、廈門博物館，29日還到鼓浪嶼，讓他們一起研學。

廣告 廣告

▲「成功在思明」研學活動的啟動儀式在廈門鴻山公園舉行。

28日上午11時學員們化身「鄭家軍特遣小隊」，走進中山路歷史風貌街區執行「糧草徵集」任務，通過探訪葉氏麻糍、喬安牧場蛋捲、黃則和花生湯等承載共同記憶的老字型大小，學子們在親手製作與互動品鑒中，真實體會「兵馬未動，糧草先行」的歷史智慧。

中午時刻，兩岸師生齊聚廈門賓館共赴「成功宴」，這個特別的宴席是以「童享成功·味系兩岸」為主題，每道菜品均融入鄭成功歷史典故，與兩岸飲食文化寓意。這場別具意義的餐敘，不僅是對學員們半日研學成果的犒賞，更成為一堂生動的文化體驗課，讓兩岸共同的歷史記憶與真摯情誼在共餐中共鳴、在品味中深化。

▲廈門持續推動兩岸青少年文化交流研學活動。

參加這次研學活動的廈門第二實驗小學台籍學生黃梓綺。她表示，媽媽的老家在臺灣省新北市，這次是因為畫了家鄉節日——新北市光復節的畫作而來參加活動，黃梓綺還提到，「臺灣有很多寺廟，外婆常帶她去逛！」現在畫畫自己台灣家鄉的節日，感覺自己很有趣！也讓她對相關文化有著特別的親近感。

這次「成功密鑰・童心啟航」啟動活動，以鄭成功文化為主線，通過典禮薰陶、實踐體驗與互動交流，促進了兩岸青少年的相互瞭解與友誼，為持續推進兩岸融合發展、夯實人文基礎注入了青春活力。福建廈門的兩岸研學活動近年來持續創新，例如2024年舉辦的是「兩岸一家親、從小心連心」，2025年舉辦的是「海峽同心・成功之旅」，每年都吸引許多‌臺灣青少年學子參加。（照片記者蔡叔涓翻攝）