廉世彬不續約！ 傳遭韓籍經紀人性騷 終止合作聲明曝

范瑋琪透露參加《歌手2025》其實是突然收到邀約，單純想說就去唱一首歌，但因為已經很久沒上電視節目，因此還是會有失常的時候，面對網友的批評指教，她說「畢竟真的是沒有唱好，但是我覺得人不一定總是perfect的，我上這個《歌手》是開心的。」

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 70