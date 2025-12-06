廉世彬不續約！ 傳遭韓籍經紀人性騷 終止合作聲明曝
台北市 / 綜合報導
韓國籍的樂天女孩廉世彬，日前傳出遭韓籍黃姓經紀人長期性騷，而飽受身心折磨必須看身心科。
但韓籍黃姓經紀人否認，表示這個傳言「荒唐又離譜」，廉世彬的台籍經紀公司負責人則發聲，「尊重，是彼此之間最基本、也最重要的底線。」韓國經紀公司也發出聲明，表示與廉世彬從今年8月開始，雙方經過仔細討論，合約昨(5)日到期後，尊重藝人意見將不再續約。
更多華視新聞報導
廉世彬疑遭韓籍經紀人騷擾 樂天：給予支持與關懷
廉世彬疑遭韓籍經紀人騷擾 樂天：給予支持與關懷
沙國「富爸爸」艾納斯出手續約！ C羅日領2千萬台幣
其他人也在看
廉世彬韓方經紀公司宣布「合約結束」 爆遭性騷後新消息曝光
樂天桃猿啦啦隊韓籍成員廉世彬（염세빈），在爆出與韓籍黃姓經紀人產生糾紛後，她的韓方經紀公司「IDEA-H」於今（5日）正式發布聲明，宣布與廉世彬的合約已經到期並結束。此消息在廉世彬暫停部分活動並接受心理治療後曝光，格外引人關注。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 6
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 148
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 21 小時前 ・ 63
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 1 天前 ・ 179
吳子嘉爆韓國瑜不選2028！沈富雄預言結果
[NOWnews今日新聞]針對2028年總統大選，《美麗島電子報》董事長吳子嘉11月23日透露，立法院長韓國瑜曾跟朋友私下表示不會參選2028，因為韓國瑜是外省人，而「選總統一定要台灣人選才會上」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 72
翻唱《沒出息》爆紅！ 林吟蔚體檢竟發現「卵子沙漠」35歲急凍卵
林吟蔚自《超級偶像》出道，演歌雙棲的她，最近登上《聚焦2.0》，分享爸爸安迪因病離世前的飲食習慣。而隨著年齡增長，她也開始正視自身健康狀況，檢查竟發現自己是「卵子沙漠」，於是下定決心做出凍卵決定。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 19 小時前 ・ 8
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 41
狂！張小燕、張清芳等6天后同框聚餐 網驚：含金量好高
「麻辣天后」利菁三日在社群平台分享一張聚餐合照，畫面中可見張小燕、張清芳、葉璦菱、李翊君、方芳芳等多位天后級藝人罕見同框，貼文簡潔寫下「天后宮，聚餐。」隨即引發網友熱議，紛紛盛讚這張照片「含金量好中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 51
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59
黃國倫「腎結石發作」待廁所2小時狂灌水 寇乃馨目睹「馬桶全血」
演藝圈知名夫妻檔黃國倫、寇乃馨4日攜手出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，並率多位圈內好友出席。黃國倫在現場透露，自己長年受腎結石困擾，更當場展示先前排出的 4 顆結石。他的愛妻寇乃馨則分享了驚險的目睹經歷，直言腎結石發作時「整個馬桶都是血」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 12
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
88歲周遊寶刀未老！遠征日本「登全球夫人大賽」 超狂排場曝光
88歲資深藝人周遊（阿姑）受邀參加2025年日本全球夫人大賽，日前已和老公李朝永以及宣昶有夫婦一同前往日本東京，並於3日上台走秀。周遊透露，主辦單位田丸樹博社長特別邀請日本知名藝人中島史惠到台灣會面邀請，讓她倍感榮幸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
范瑋琪鬆口「六年低潮心聲」親揭參賽《歌手2025》內幕
范瑋琪透露參加《歌手2025》其實是突然收到邀約，單純想說就去唱一首歌，但因為已經很久沒上電視節目，因此還是會有失常的時候，面對網友的批評指教，她說「畢竟真的是沒有唱好，但是我覺得人不一定總是perfect的，我上這個《歌手》是開心的。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 70
離婚夫妻最佳典範！小禎同框李進良認了曾埋怨：分開絕非單方面問題
【緯來新聞網】以藝人小禎與整形醫師李進良儘管已於2020年結束13年的婚姻，但兩人分開後依舊維持密切緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 8
舒淇過敏仍硬撐！「素顏頂烈日」衝甘蔗林拍戲 她曝：每天都拍到生氣
由「金馬影后」舒淇領銜主演，並親自擔任出品人的全新力作《尋她》，即將在12月19日於台灣感動獻映。這回，舒淇徹底卸下明星光環，化身為了尋回失蹤新生女兒、毅然跟整個村子對抗的嶺南農婦。她不僅素顏入戲、深入農村生活、苦練嶺南粵語，只為讓角色在鏡頭前的每分每秒都真實可觸。即使她長期受紫外線過敏所苦，也仍然頂著烈日完成在甘蔗林的外景拍攝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！
身邊的人要她許願，她先深吸一口氣，第一個願望說得超溫柔—希望自己可以「健康、有智慧地陪小寶貝一起長大」。第二個願望，她又忍不住哽住，講的是「希望身邊所有愛的人，都能好好的」。整段影片沒有任何濾鏡，但她的神采、光澤、氣色，都像把時間按下暫停鍵，反而越哭越顯得...styletc ・ 2 天前 ・ 6
吳建豪傳暴瘦20公斤「瘦到脫相」拍影片秀麒麟臂曝光近況
吳建豪12月中將跟言承旭、周渝民組成F3在上海開唱，近日他曬出的電梯自拍照，被陸網傳他暴瘦20公斤，他昨先曬出自拍影片，證明自己沒有暴瘦，接著合體呂士軒並露出麒麟臂。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
邱澤婚禮前很焦慮！Lulu「洩雙方私下對話」 見新娘穿拖鞋跑全場做1事
邱澤與許瑋甯在上個月底補辦婚宴，現場眾星雲集，更找來女星Lulu（黃路梓茵）擔任婚禮主持，今（3日）她也發文分享當天的真實感受，表示從第一視角看著許瑋甯跟邱澤，「真的很像是坐在電影院第一排」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 2
Joeman爆帶新歡遊米蘭！被追問1事「反應」藏玄機
娛樂中心／李汶臻報導百萬網紅Joeman在Youtube上擁有276萬人次追蹤。熱衷投資的他，近年來除了研究海外房地產外，台積電、特斯拉等股票以及虛擬貨幣也是他的投資標的。他日前登上「乾媽」、作家吳淡如的YT節目分享自己的投資成果，坦言自己今（2025）年4月在面對股災時，情緒一度陷入低潮，並透露自己投資這檔股票，光是建倉一個季度就讓他慘虧千萬元。此外，對於Joeman先前被爆出有新女友，且帶著對方快閃義大利米蘭遊玩一事，吳淡如在節目中追問一句，Joeman當下超真實的反應，再度引發網友熱議。民視 ・ 23 小時前 ・ 11