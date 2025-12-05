廉世彬不續約！爆遭韓籍經紀人騷擾「結束合作」 長文聲明曝光

娛樂中心／綜合報導

樂天桃猿「韓籍三本柱」的廉世彬擁有甜美的外型，來台發展受到許多粉絲喜愛，沒想到日前卻遭爆被韓籍黃經紀人騷擾，雖然對方否認一切，不過今（5日）黃姓經紀人發出聲明，提到公司與廉世彬合約到期，未來將不會續約。

黃經紀人透過社群發表聲明，表示經紀公司IDEA-H跟啦啦隊員廉世彬合約已於12月5日到期，然而，經過雙方長時間溝通之後，決定尊重廉世彬的意願，確定終止合約，聲明中也強調廉世彬這段時間都是全力以赴，同時還有粉絲的愛跟支持，才能夠有飛快的成長，聲明最後也祝福廉世彬，並希望大家同樣能夠繼續支持。

事實上，廉世彬被《鏡週刊》報導指出疑似受到韓籍的經紀人騷擾，在長期困擾下求助身心科，對此，廉世彬台灣經紀人高偉凱則發聲表示：「人與人之間的界線，是一種很主觀的感受」，認為當對方感受到不舒服，就算是一種騷擾跟傷害，強調廉世彬在台灣過得很好，認為有粉絲的支持以及笑容「都成為她在這裡努力的力量」。

經紀公司IDEA-H與廉世彬合約到期，確定不續約。（圖／翻攝自IG）

