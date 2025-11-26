廉世彬傳被慣犯性騷 邊荷律、金娜妍也遭殃？ 經紀人回應了

金娜妍與邊荷律傳遭韓籍經紀人騷擾。(圖／味全龍球團提供、郭吉銓攝)

韓籍啦啦隊女神廉世彬，傳出長期遭受韓籍黃姓經紀人騷擾，甚至到了需要求助身心科的地步，沒想到經紀人竟是騷擾慣犯，先前與「中信兄弟」合作時，邊荷律、李丹妃都在他的旗下，沒想到才合作一段時間，就因為讓女孩感到不舒服慘遭「解約」。

根據《鏡週刊》報導，韓籍黃姓經紀人從2024年起，在台灣經營韓籍啦啦隊相關經紀工作，起初，他先與「中信兄弟」進行合作，當時簽入人氣相當高的邊荷律、李丹妃，才經過幾個月的時間，陸續爆出他讓啦啦隊女孩不舒服的傳聞，中信球團得知狀況後，火速將經紀人開除，並且趕出球團，避免再有新的受害者出現。

似乎是因為事件沒有傳開，才讓黃姓經紀人未學到教訓，陸續簽下金娜妍、朴善珠在台的合約後，再度爆出假借工作為由，藉機騷擾韓籍啦啦隊的情形，不過紙終究包不住火，不僅在中職六隊逐漸傳開來，在台發展的韓籍啦啦隊員也都略有耳聞。

對此，金娜妍經紀公司玖玥久回應：「並未收到任何消息，也沒聽到其他相關」，否認被性騷擾ㄧ事，根據《自由時報》報導，中信PS女孩經紀人乖姐表示，球團確實與黃姓經紀人合作過，不過未曾聽到女孩有反映過此事，接著強調黃姓經紀人是因為專業領域上不適任，才遭到解約。

