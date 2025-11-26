廉世彬傳長期遭經紀人性騷擾 樂天球團聲明：給予必要的支持

「樂天三本柱」韓籍啦啦隊成員廉世彬，驚傳長期遭到韓籍黃姓經紀人性騷擾，類似潛規則的行徑讓她壓力大到需要求助身心科。對此，樂天球團於發出聲明：「未來我們也會持續與世彬的台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予必要的支持與關懷。」

「樂天女孩」韓籍啦啦隊成員廉世彬，傳出遭到長期性騷擾。（圖／資料照，非凡娛樂）

事實上，廉世彬今年五月才傳出因為「健康因素」暫停半個月工作，即便她事後對外表示自己是「耳石脫落」，但如今傳出被性騷擾一事，不免讓外界多做聯想。

另一方面，據《鏡週刊》報導，廉世彬的台灣經紀人，也曾在個人社群上發文寫道：「你以為你很專業，跟緊緊照顧她，問題人家當你是變態啊」、「麻煩離台灣遠一點，台灣生意你也不用想做了」，言論與傳聞似乎不謀而合。

對於廉世彬遭性騷擾的傳聞，所屬球團樂天女孩，稍早發出聲明：「針對今日的新聞，球團了解外界的關心，也十分重視女孩的身心健康。在球團的應援活動上，我們看到廉世彬一直以陽光、努力的姿態面對工作。未來我們也會持續與世彬的台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予必要的支持與關懷，感謝關心。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

Yahoo奇摩關心您：尊重身體自主權，如遇侵害或騷擾，勇於制止、勇敢說不。

※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢

※ 警政署 24 小時報案專線： 110

※ 社會安全網—網路通報專區

※ 各縣市政府性騷擾防治業務聯絡窗口

※ 法律扶助基金會諮詢專線：02-412-8518轉2再轉5