廉世彬新造型曝光！ 做一大決定：完全撐不住

韓國啦啦隊「可愛擔當」廉世彬連續兩天現身「Cheer Up！」女孩快閃盛典，一頭深色新髮型驚喜亮相，氣質轉換立刻成為焦點。她透露，去年夏天曾將頭髮染淺，但長期漂染讓髮質嚴重受損，「染淺很久了，髮質變得很差，所以乾脆染深一點。」

廉世彬。（圖／樂天桃猿）

4日活動現場，廉世彬近距離與來賓互動，不僅親自送餐、簽名，還一起玩遊戲，氣氛輕鬆熱絡。她3日抵台時便以全新髮色現身，笑說原本想像的顏色應該是偏紅棕色，「其實還可以再紅一點。」因為過去長時間以淺色造型示人，新造型一曝光就引發討論，對於被誤會成紫色，她連忙澄清：「真的不是紫色。」至於是否還會再染淺，她坦言目前是蓋色狀態，若再漂髮恐怕會讓髮質完全撐不住，「短期內應該不會再染淺了。」

聊到跨年，廉世彬分享當天在韓國和家人一起看韓劇《金部長的夢想人生》，直到接近午夜才轉到倒數節目迎接新年。談起新年新希望，她秒回「賺很多錢」，語氣俏皮，隨後也提到，希望未來有機會以「晚餐秀」形式舉辦活動，創造更親近的互動時光。

另外，經紀公司也正為她安排中文學習課程，她笑說：「隨時都可以開始！」由於是線上家教，她計畫每週固定兩次上課。她坦言自己雖然還不太會說中文，但其實能聽懂不少，聽到身旁翻譯用中文說明時，還會忍不住跟著點頭附和。被問到學會中文後最想做的事，她笑答「吵架」，隨即補充解釋，其實是因為很喜歡聊天，希望未來能用中文自在地和大家、和女孩們多交流。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐