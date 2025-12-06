廉世彬爆性騷「韓方不續約」結束合作去留惹議！台灣經紀回應她現況

娛樂中心／綜合報導

樂天桃猿啦啦隊「韓籍三本柱」之一的廉世彬，因甜美外貌在台累積不小人氣，然而近期卻爆出遭韓籍黃姓經紀人性騷擾風波，引發球迷討論。雖然當事男方否認，不過韓方公司昨（5 日）深夜突然發布長文，宣布廉世彬合約到期後不再續約，對此台灣經紀公司也回應了。

韓國經紀公司 IDEA-H 表示，與廉世彬的合約自 8 月起便持續商談，最終決定尊重她的想法，自 12 月 5 日起正式結束合作。「自今年8月起便一直在認真討論。經過長時間的商議，我們尊重藝人的意願，決定終止合約，自今日，即12月5日（合約到期日）起生效。」

廣告 廣告

廉世彬未續約後的去留受到關注。（圖／翻攝自IG）

內容未再提及外界爭議，僅強調廉世彬在團隊期間態度認真、進步快速，並感謝所有協助她適應工作的團隊成員及粉絲。廉世彬本人也在貼文下留言「辛苦你了！」表達感謝，IDEA-H 則回覆「Fighting！」為她加油。先前廉世彬捲入爭議時，台灣經紀就曾在社群公開點名黃姓涉事經紀人怒轟對方：「你以為你很專業跟緊緊照顧她，問題人家當你是變態啊！」更直言：「麻煩離台灣遠一點，台灣的生意你也不用想做了。」

不過外界最關心的焦點仍是：合約不續簽，是否會影響她在台發展？對此，根據《中時新聞網》報導，廉世彬台灣所屬的「協奏曲文創」向媒體明確回應：「她在台灣適應得很好，目前不會有影響。」

更多三立新聞網報導

台灣封鎖小紅書！1類人影響大 法律YTR嘆：會被騙的人，哪個平台都被騙

廉世彬不續約！爆遭韓籍經紀人騷擾「結束合作」 長文聲明曝光

韓國入境卡把台灣列為中國！韓網怒斥「外交災難」：丟國家的臉

AAA大咖朴寶劍來了！現場暴動秒淪陷 親切收信沿途揮手 女粉激動爆哭

