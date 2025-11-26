廉世彬爆遭性騷求助身心科！球團發聲回應了

〔記者林欣穎／台北報導〕近年有不少韓籍女神來台加入職棒應援，今卻傳出樂天三本柱之一的廉世彬遭到韓籍黃姓經紀人性騷，不堪其擾到需要看身心科，對此，稍早球團也做出回應。

樂天表示，針對今日的新聞，球團了解外界的關心，也十分重視女孩的身心健康。「在球團的應援活動上，我們看到廉世彬一直以陽光、努力的姿態面對工作。未來我們也會持續與世彬的台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予必要的支持與關懷，感謝關心。」

