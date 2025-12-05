廉世彬爆遭性騷！韓經紀公司證實「結束合作」聲明曝光

廉世彬韓國經紀公司證實不再續約。（圖／翻攝自IG @ beena._s2）





啦啦隊「樂天女孩」韓籍三本柱成員之一的廉世彬，上月傳出遭韓籍黃姓經紀人長期性騷，導致恐慌症發作，赴醫院身心科求助，但黃姓經紀人全盤否認，而台灣經紀公司 協奏曲文創負責人高偉凱也發聲強調「尊重是最基本、也最重要的底線」，疑似意有所指，對此，廉世彬韓國經紀公司IDEA-H今（5）日也證實與廉世彬合約到期，將不再續約。

廉世彬韓國經紀公司IDEA-H稍早發文表示：「 關於啦啦隊廉世彬的續約事宜，我們自今年8月起便開始慎重討論，但經過長時間的協商，最終尊重藝人的意見，決定於合約期滿的今日（12 月 5 日）終止合約。」並同時感謝所有協助廉世彬順利適應的球團相關人員、啦啦隊團隊成員，以及一直支持她的粉絲們。

廉世彬韓方經紀公司宣布合約到期不再續約。（圖／翻攝自IG @idea_h_official）

經紀公司提到，廉世彬在每一個工作中盡心盡力，如今能取得如此成長，除了她憑藉自己的努力快速適應、自我提升外，也離不開粉絲們的喜愛與支持，並感謝廉世彬一直以來的認真與努力，接下來將持續為她的未來加油，也希望大家繼續給予廉世彬滿滿的支持與鼓勵，而廉世彬本人也回應「辛苦你了」。

事實上，在廉世彬上月爆出遭長期性騷擾前，高偉凱就曾在社群以「你以為你很專業，人家當你是變態」等字眼開轟，疑似是在暗指此事，不過消息曝光後，黃姓經紀人則稱外界指控「荒唐又離譜」，但接著高偉凱就再度發聲， 「性騷擾這件事情我選擇不多作評論，但我想提醒大家：人與人之間的界線，是一種很主觀的感受。」 坦言不願再對週刊的報導多做回應， 再次刺傷廉世彬。



