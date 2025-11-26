廉世彬爆遭長期性騷！傳「邊荷律也遭殃」經紀人揭合作狀況

廉世彬韓籍黃姓經紀人傳出也與邊荷律合作過。（圖／翻攝自邊荷律IG）





啦啦隊樂天女孩韓籍成員廉世彬，今（26）日遭週刊爆出長期受到韓籍黃姓經紀人性騷擾，更為此就醫求助身心科，而該名黃姓經紀人也發現曾與中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍成員邊荷律、李丹妃合作過，對此，《EBC東森娛樂》求證Passion Sisters經紀人乖姐，她也親自回應了。

乖姐表示，過去在邊荷律及李丹妃剛來台時，該名黃姓經紀人曾作為隨行經紀人一同來台，但因為語言及專業度問題，雙方僅合作3個月就結束合作，事後黃姓經紀人就與當時的韓方經紀公司因發生「不適任」問題而離開。

至於是否曾聽過旗下女孩反應黃姓經紀人的行為，乖姐則說，「在合作期間沒有聽過我的藝人有這樣的反應」，強調若是有女孩反應類似情況，身為經紀人不可能無動於衷，而後來也知道黃姓經紀人後來有自立門戶開經紀公司，但自己對於這次傳出的性騷傳聞並不了解。



