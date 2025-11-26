廉世彬爆遭長期性騷！台灣經紀公司發聲：尊重是最基本底線

樂天三本柱成員廉世彬傳出受到韓籍經紀人長期性騷。（圖／翻攝自臉書 @ Wei-Kai Kao ）





中職啦啦隊樂天女孩「韓籍三本柱」成員之一的廉世彬，今（26）日被週刊爆出遭到韓籍黃姓經紀人長期性騷擾，導致她恐慌症發作，求助身心科，事後黃姓經紀人全盤否認。對此，廉世彬台灣經紀公司負責人高偉凱稍早也於社群平台公開發聲。

據《鏡週刊》報導，該名黃姓經紀人在工作時毫無男女之間的肢體邊界感，只要廉世彬出席活動，或在現身球場時，黃男便會近距離緊貼著廉世彬，有意無意的肢體碰觸，而廉世彬的台籍經紀公司負責人高偉凱，上月曾在社群以「你以為你很專業，人家當你是變態」等字眼開轟，也被猜測是在說此事。

高偉凱發文回應廉世彬遭韓籍經紀人性騷。（圖／翻攝自臉書 @ Wei-Kai Kao ）

高偉凱發文回應廉世彬遭韓籍經紀人性騷。（圖／翻攝自臉書 @ Wei-Kai Kao ）

對此，高偉凱稍早發文表示：「性騷擾這件事情我選擇不多作評論，但我想提醒大家：人與人之間的界線，是一種很主觀的感受。」 認為讓對方感到不舒服、被壓迫就已是一種騷擾跟傷害，「尊重，是我們彼此之間最基本、也最重要的底線。」

高偉凱坦言不願再對週刊的報導多做回應，「因為每一篇文字、每一段描述，都可能再次刺傷廉世彬。」希望大家能記住廉世彬陽光、親切且帶著熱情的模樣，同時也感謝韓方經紀公司這一年將廉世彬帶來樂天桃猿，並強調她在台灣過得很好，不僅適應這裡的生活，台灣球迷的支持也成為她在台灣努力的力量。



