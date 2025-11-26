廉世彬爆遭韓籍經紀人性騷！求助身心科 球團回應了

「樂天三本柱」成員之一的廉世彬今（26）日傳出遭到韓籍經紀人長期性騷。（圖／翻攝自廉世彬IG）





中職樂天桃猿啦啦隊樂天女孩韓籍成員廉世彬，今（26）日被週刊爆料遭到韓籍黃姓經紀人長期性騷擾，導致她恐慌症發作求助身心科，不過黃姓經紀人全盤否認。對此，樂天球團也回應了。

根據《鏡週刊》報導，該名黃姓經紀人在工作時毫無男女之間的肢體邊界感，只要廉世彬出席活動，或在現身球場時，黃男便會近距離緊貼著廉世彬，有意無意的肢體碰觸，而廉世彬的台籍經紀公司負責人高偉凱，上月曾在社群以「你以為你很專業，人家當你是變態」等字眼開轟，也被猜測是在說此事。

對此，樂天球團回應：「針對今日的新聞，球團了解外界的關心，也十分重視女孩的身心健康。在球團的應援活動上，我們看到廉世彬一直以陽光、努力的姿態面對工作。未來我們也會持續與世彬的台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予必要的支持與關懷，感謝關心。」



