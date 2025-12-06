廉世彬爆遭韓籍經紀人性騷！韓國經紀公司宣布不續約

（記者洪承恩／綜合報導）樂天桃猿啦啦隊的韓籍成員廉世彬，因甜美形象在台累積高人氣，近日卻被爆遭一名韓籍黃姓經紀人長期性騷擾，引起球迷與網友熱議。雖然對方否認指控，但她的韓國經紀公司昨（5）日深夜突然宣布不續約，合約到期即終止合作，也讓外界關心她在台發展會不會受到影響。

IDEA-H表示，廉世彬的續約從8月開始討論，過程拉長數月，最後決定尊重她的意願，自12月5日起正式結束合作。聲明中並未提及近期的爭議，只強調她在啦啦隊表現認真、進步很快，感謝所有工作人員和粉絲一路支持。廉世彬本人也在貼文下回覆「辛苦你了！」表達感謝，韓方公司則回覆「Fighting！」為她打氣。

圖／廉世彬爆遭黃姓經紀人性騷，經紀公司宣布不續約。（翻攝廉世彬IG）

在性騷擾風波曝光後，台灣經紀人高偉凱第一時間公開力挺，直言只要行為讓人感到壓迫或不舒服，就是一種傷害，並怒批涉事的黃姓經紀人「當你是變態」。樂天球團也回應，會在工作範圍內給予她必要的支持和關懷。

而外界最關注的問題，是合約不續簽是否會讓廉世彬在台工作受影響。對此，根據《中時新聞網》報導，她所屬的台灣經紀公司「協奏曲文創」明確表示，她在台灣適應得很好，目前完全不受影響，也感謝大家關心。

消息一出，不只是台灣，韓國網友也加入討論，許多人替廉世彬抱不平，也留言祝福她未來的工作順利、能遠離不舒服的環境。整起事件仍持續引發兩地粉絲關切。

